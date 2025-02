Gerardo Werthein argumentó el voto del Gobierno contra Ucrania ante la ONU

El canciller Gerardo Werthein justificó el voto en contra de la resolución sobre Ucrania que realizó el Gobierno ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual exigía a Rusia retirar sus tropas en medio del conflicto bélico., argumentó el funcionario al explicar queAdemás, remarcó que. La resolución, aprobada con 93 votos a favor, 18 en contra (entre ellos el de Estados Unidos y Rusia) y 65 abstenciones, le ordenaba a Rusia que retire”, expresó Werthein en una entrevista con LN+.En la misma, justificó: “No se cambió de opinión. La resolución de Estados Unidos dice que se insta a terminar con esta guerra en la que murió mucha gente. No hay adjetivos ni se adjudican responsabilidades.concluyó sobre el tema.La postura fijada por el Gobierno se acerca, pese a no ser igual, a la tomada por la administración Trump, quien desde su asunción no esconde una fuerte enemistad con Volodimir Zelenski al llamarlo “dictador” y reclamarle por los minerales de su país para ayudarlo.