El Gobierno nombró por decreto a Alejandro Oxenford como nuevo embajador en Estados Unidos

El presidente Javier Milei firmó el decreto que designa a Alejandro Oxenford como nuevo embajador argentino en los Estados Unidos. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en redes sociales. "El Presidente de la Nación ha firmado el decreto que designa en comisión a Alejandro Oxenford como el nuevo Embajador de la República Argentina en los Estados Unidos. Make América & Argentina Great Again. Fin", publicó el funcionario de Casa Rosada.Oxenford, de 55 años, fue designado en noviembre pasado en reemplazo de Gerardo Werthein, quien pasó a encabezar el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero el decreto no había sido firmado. Pero como su pliego, enviado al Senado hace dos semanas, nunca fue tratado, el mandatario tomó esa determinación. "Asumo esta responsabilidad con honor y con mucho entusiasmo por representar a mi país frente a EEUU", escribió en X el flamante embajador, quien agradeció tanto a Milei y como a Werthein.Alejandro Carlos "Alec" Oxenford es una figura destacada dentro del ecosistema emprendedor nacional, donde fue uno de los pioneros en el desarrollo de plataformas de comercio electrónico, y también está vinculado al mundo del arte. Es licenciado en Administración de Empresas recibido en la Universidad Católica Argentina (UCA) y realizó una maestría en Negocios en la Universidad de Harvard. Trabajó para The Boston Consulting Group y lanzó la plataforma de pago DineroMail.com.En 1999, Oxenford y otros socios fundaron el sitio DeRemate, una de las dos plataformas de e-commerce más grandes de América Latina, que en 2005 fue adquirida por una filial de eBay. Al año siguiente, el empresario cofundó la plataforma de anuncios en línea OLX.En 2015 lanzó LetGo, una aplicación de compra-venta para productos de segunda mano que ha recaudado más de u$s375 millones en financiación y ha sido descargada más de 45 millones de veces. La revista especializada Wired la nombró una de las startups más populares de 2016.A fines de 2020 fundó Alpha Capital, una plataforma dedicada a las finanzas y el trading, y se unió al fondo de capital de riesgo Myelin VC. A lo largo de su carrera, recibió varias distinciones internacionales: el premio CNN Internet Leader Award en 2001, el premio Entrepreneur Award en 2003, y fue elegido Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial en 2006.Oxenford es coleccionista de arte y fue presidente de ArteBA, una de las ferias del sector más importantes de América Latina. También incursionó brevemente en política como asesor de Juan Carlos Blumberg. Hasta ahora se desempeñaba como integrante del Consejo de Asesores Económicos del presidente Milei.