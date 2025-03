La FAM rechazó la intención de "desestabilización institucional" de Milei contra PBA en ataque a Kicillof

La Federación Argentina de Municipios (FAM) expresó su "más enérgico repudio" contra el ataque del presidente Javier Milei al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo que se trató de una intención de "no sólo desacreditar la gestión provincial sino que también promueven la desestabilización institucional"

"Los intendentes de todo el país, nucleados en la FAM, rechazamos enérgicamente la destrucción del sistema democrático argentino. Primero, con la quita del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal, y ahora, con intentos de desconocer la gestión legítima del gobiernode la provincia de Buenos Aires. No podemos permitir que se sigan vulnerando los derechos y recursos esenciales de nuestros municipios y provincias", afirmó el espacio que nuclea intendentes de todo el país.En igual sentido, sostuvieron que es "inaceptable que, en lugar de centrarse en resolver los problemas reales del país, se insista en profundizar la confrontación y la violencia política"."En un momento en el que la Argentina necesita unidad y cooperación, el llamado a medidas que atentan contra el federalismo y la autonomía de las provincias sólo genera incertidumbre y daño social. La democracia se fortalece con el diálogo y el respeto institucional, no con agravios ni amenazas de intervenciones que nada tienen que ver con el mandato popular", enfatizaron.Por eso, le exigieron a Milei que "en lugar de fomentar el conflicto, acepte la invitación del gobernador Kicillof para trabajar de manera conjunta Nación, Provincia y municipios, para resolver las problemáticas urgentes que afectan al país".Tras remarcar que "la seguridad, la educación, la salud y el desarrollo productivo requieren un compromiso compartido, más allá de las diferencias ideológicas", instaron al Presidente a "rectificarse"."Estamos a disposición para trabajar articuladamente por el bienestar de las y los argentinos. Llámenos mañana mismo yestaremos dispuestos", dijeron.Y concluyeron: "El pueblo argentino ya ha demostrado en innumerables ocasiones que la violencia y el odio no son el camino. Frente a los intentos de socavar nuestra democracia y promover discursos destructivos, reafirmamos nuestra convicción: el amor siempre vence al odio".