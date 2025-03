Apertura de sesiones: Gildo Insfrán defendió el "modelo" de Formosa y pegó a Milei por el criptogate

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se expresó en la Sesión Especial de Asamblea Inaugural del 52° Período de Sesiones Ordinarias en la Legislatura provincial este sábado y aprovechó para defender su "modelo" provincial y cuestionar con duros términos la gestión de Javier Milei a nivel nacional así como los escándalos en que viene involucrándose el Presidente."La Argentina tiene una larga tradición pacifista en política internacional. Por este motivo resulta inexplicable que el actual Presidente, con sus posicionamientos personales, nos involucre en conflictos ajenos al interés nacional", dijo en el principio de su discurso Insfrán, en el marco de las oscilanciones de Milei en los conflictos de Rusia y Ucrania por su alineamiento con Estados Unidos.En ese sentido, el mandatario provincial dijo que con ese rumbo internacional de Milei "se debilita la soberanía nacional" porque "se entregan al extranjero recursos estratégicos como los minerales, las reservas en oro, el petróleo, el agua y ni hablar de la entrega de la Hidrovía Paraguay Paraná, por donde sale el 80% de la riqueza argentina"."No podemos permitir este desguace. Nuestra Patria no es una Sociedad Anónima que se pueda privatizar ni vender", denunció Insfrán."La gestión libertaria elige el camino iniciado por la dictadura militar, copiando el plan de Martínez de Hoz. La nueva deuda tomada por este gobierno para sostener su modelo económico inviable ya asciende a más de 97 mil millones de dólares. Quienes tenemos memoria recordamos cómo terminó aquel plan de 1976, al igual que cada uno de los experimentos neoliberales en la Argentina", subrayó el formoseño.Bajo esta línea, Insfrán señaló la responsabilidad de los legisladores nacionales y gobernadores que "mandaron a votar normas que facilitan el desguace del Estado, retrocesos en material laboral y previsional, así como la entrega de recursos estratégicos del país"."Así como defendieron a De la Rúa y a Macri, hoy se disfrazan de libertarios. Pero la libertad que ofrecen tiene la misma legitimidad que la criptomoneda del Presidente: es una estafa. Un engaño que esconde la explotación del más débil por el más fuerte. Es la ley de la selva", destrozó Insfrán a Milei.También hizo alusión a la responsabilidad de las políticas de Milei por los tarifazos que azotan a su provincia, así como a todo el Norte Grande: "No me voy a cansar de repetirlo: el responsable de los precios de la energía en la Argentina es el gobierno nacional. Esto es así por ley, a pesar de la campaña de desinformación que siempre tratan de instalar sus cómplices locales".En cambio, destacó la gestión que se lleva a cabo desde el gobierno formoseño, en tanto "modelo político con planificación, previsibilidad y experiencia en superar tiempos difíciles", con lo cual, dijo, el "modelo formoseño esté más fuerte que nunca".Respecto de su provincia, apuntó contra la oposición, la cual mantiene un "silencio cómplice" frente a las políticas nacionales que perjudican a la provincia. "En lugar de levantar la voz para defender a Formosa frente a la injusticia, prefieren sacarse selfies en Buenos Aires con los verdugos del pueblo", advirtió."Acostumbran a decir que aquí no hay democracia, pero se presentan a elecciones, las pierden por el voto ciudadano, y luego tratan de ganarlas en algún escritorio de Buenos Aires. Les guste o no les guste, en esta provincia deciden los formoseños, porque de eso se trata la soberanía popular", agregó.En el tramo final de su discurso, el mandatario formoseño subrayó la distancia que mantienen desde su gestión con las políticas aplicadas por Milei, y aseguró: "Nosotros, desde aquí, podemos demostrar que otro camino es posible. Somos un pueblo fortalecido en la unidad, esperanzado en la Fe y con una alta conciencia política. Formosa hace mucho tiempo que decide por sí misma. No aceptamos que nadie de afuera nos venga a decir cómo tenemos que pensar"."No importan las presiones ni los ataques. Les reafirmo que este Gobernador no se alquila ni se vende. Mi único mandante es el pueblo y no me arrodillo ante nadie, solo ante Dios. Somos herederos de esta historia de coraje y grandeza. La sangre derramada en aquellas luchas corre por nuestras venas. Retomemos aquel legado histórico y hagamos realidad el sueño de una Argentina justa, libre y soberana. Convoco a todos los formoseños y formoseñas a que seamos el faro que inicie esta gesta, marcando el rumbo desde este costado norte de la Patria", cerró.