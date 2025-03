Yamandú Orsi asumió como presidente de Uruguay y prometió "recuperar la senda de crecimiento"

"Yo, Yamandú Orsi, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República"



"Yo, Carolina Cosse, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y… pic.twitter.com/uEN4u3pGQF