Maqueda cuestionó la designación de Lijo y García-Mansilla

El exjuez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, criticó las designaciones en comisión, por decreto, del presidente Javier Milei a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para el máximo tribunal.El exmagistrado sostuvo que ese procedimiento “es muy excepcional” y que, en este caso, “se la ha tomado con mucha naturalidad".Además, señaló que esta decisión que tomó el presidente Javier Milei, “tiene un agravante” y es que “se llevó a cabo tres días antes” de que el Congreso de la Nación abriera sus sesiones ordinarias; en la misma línea, indicó que ese sólo hecho “nos merece una reflexión” porque “es una provocación” hacia el parlamento, específicamente hacia la Cámara Alta.“El discurso del Presidente desde el punto de vista institucional deja mucho que desear porque sigue en la misma tónica donde prescinde de un concepto central democrático, como son los principios republicanos”, afirmó Maqueda en diálogo con Radio Rivadavia.A su vez, advirtió que ningún plan económico “puede prosperar” si no se lleva a cabo dentro de un marco que respete el sistema republicano, el cual debe “cultivarse” porque es fundamental para la “esencia de nuestra Constitución y República”.“No es lo mismo la confianza que se le puede dar a un país que respeta la división de poderes de la que no. Esos son principios centenarios del Estado de derecho y tienen que ver con un concepto central que es el de Seguridad Jurídica. Y dentro del lenguaje del presidente, eso no existe”, concluyó.