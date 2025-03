Milei minimizó la agresión a Manes: Dijo que le pegaron dos trompadas, cuando fueron unas palmaditas en el pecho

El presidente argentino, Javier Milei, apuntó contra el diputado opositor de la Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes, luego de que éste acusara al asesor presidencial Santiago Caputo y su entorno de haberlo agredido verbal y físicamente durante la inauguración del año legislativo.El mandatario señaló: “Dijo que le pegaron dos trompadas, cuando fueron unas palmaditas en el pecho”.“Desde mi punto de vista, tan grande es el discurso, lo que fuimos a hacer, lo que hicimos a lo largo de este último año, que me sorprende que le den tanta entidad a una cosa tan, pero tan marginal... en especial cuando Manes ha mentido de una manera tan deliberada”, remarcó en declaraciones a LN+.Por otra parte, le respondió a la ex presidenta Cristina Kirchner, que a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X lo acusó de ser un “estafador serial” por la polémica con las criptomonedas.“Le aviso que la que está dos veces condenada es ella. Tiene el problema Hotesur, de Los Sauces, de Vialidad, le encontraron cinco palos verdes a la hija que nunca laburó. Vamos, seamos serios. Es más, si hay alguien que estafó a la gente es la política y, en especial, los Kirchner”, aseveró Milei.Además, aseguró que “es falso” que haya pedido la intervención de la provincia de Buenos Aires, pero remarcó que el distrito “se convirtió en un baño de sangre, ese es un dato de la realidad”.Por último, mostró su disconformidad porque Victoria Villarruel “se adelantó en querer terminar la sesión”. “Quizás se olvidó que mis discursos los termino con ‘¡Viva La Libertad, Carajo!‘. Mis discursos terminan todos iguales. No debe estar mirándolos“, manifestó.