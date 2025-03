Aguiar cruzó a Milei: Que no se enamore tanto de la motosierra, se la vamos a quitar y va a apuntar hacia él"

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, volvió a arremeter contra el presidente Javier Milei.“Que no se enamore tanto de la motosierra. La quiere hacer política de Estado pero se la vamos a quitar y va a empezar a apuntar hacia él y hacia los intereses de ese grupo minúsculo de empresarios especuladores que representa”. advirtió.Sobre el pedido del mandatario a los legisladores para que acompañen un nuevo acuerdo con el FMI, el Secretario General de ATE aseveró: “Tenemos que rechazar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No podemos dejar que nos vuelvan a endeudar. Ya está hipotecada la vida de las futuras generaciones. Demandamos que los diputados y senadores no sean cómplices porque cuesta sólo aplicar el sentido común para saber que se la van a volver a fugar.En la misma línea, y a través de un comunicado del gremio, sostuvo que “el ajuste no lo pagó la casta” porque los recortes recayeron en los jubilados, en la obra pública, en los salarios del sector público, además de la quita de subsidios y de asistencia social para varios sectores de la población.“El discurso del Presidente fue puro aburrimiento y vergüenza ajena. Miente cuando habla de que la actividad económica creció un 5% en el 2024. Vive en una ficción propia en la que los datos que dice son solo construcciones fantasiosas que están lejos de ser verdad. Compara estadísticas con el año anterior y en realidad las únicas que mejoraron son las actividades que solo demandan el 4% de los puestos de empleo, como lo es la intermediación financiera, la energía y la minería”, manifestó.Según Aguiar, Milei “también miente con la supuesta crecida del consumo” y señaló que eso sucede porque “pasa más tiempo afuera del país que en Argentina”.“No le pueden seguir garantizando gobernabilidad a un Presidente que es inhumano, vive al margen de la realidad y, hasta ahora, ha mostrado solo crueldad. No pueden ser cómplices (intendentes y gobernadores) y seguir acompañando a alguien que en vez de hacer que el Estado promueva el bien común y garantice el desarrollo humano, lo quiere destruir”, remarcó.