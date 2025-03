Carrió tildó de marginales a los Milei y dijo que Karina es la cajera

Voy a ser candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires.

Y Paula Oliveto va a ser nuestra candidata a legisladora por la Capital.@lanacionmas — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) March 6, 2025

La líder de Coalición Cívicatildó dea Javier y Karina Milei y, además, confirmó queen las próximas elecciones legislativas que se realizarán el 26 de octubre de este año.Carrió se refirió al escándalo cripto en el que quedó inmerso Javier Milei y su hermana Karina.Hoy mañana y siempre,Por eso Hayden Davis, cuando dice 'la plata es de Argentina', dice de la Argentina de Milei", consideró y afirmó: "No tienen aportes, su padre tiene mucho que ver... son marginales""Son marginales y,", disparó contra la secretaria de la Presidencia durante una entrevista con LN+.En ese sentido señaló: "Sé que Karina escribió la marca Milei en Argentina y esto tiene relación con los fondos que están estableciendo…y ahí me van a decir 'ay, Lilita, tenías razón'", aseguró. Respecto a la denuncia, dijo que "es cuestión de tener paciencia".Además, Carrió se refirió a la investigación judicial y le apuntó a la jueza María Servini, que supo ser su amiga. "Yo creo que el fiscal (Eduardo) Taiano va a acumular la prueba, queporque hay que estar con el sistema. Esto no va a salir ahora, pero va a salir después. Va a salir por el exterior", estimó."No voy a pedir el juicio político, como no se lo pedí a Kirchner.", adelantó.Asimismo, advirtió sobre el "autoritarismo" de Milei y planteó: “Frente a la incertidumbre internacional, nosotros tenemos un deber: mantener la gobernabilidad. Impedir que la Argentina pierda lo que conquistó con un enorme sufrimiento, que es la inflación”.Respecto a las elecciones legislativas Carrió adelantó que"Estamos en desacuerdo con el financiamiento electoral", remarcó.. Tal vez ahora la sociedad no lo quiera ver, pero lo va a hacer cuando llegue la crisis económica".En sus declaraciones, la referente política agregó quese presentará como diputada por la Capital Federal, mientras que elogió a quienes la acompañarán al Congreso: Juan Manuel López, Hernán Reyes y Maricel Etchecoin, a quienes calificó de "grandes candidatos". Luego lo ratificó en X.