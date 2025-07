"Una opción falsa": la Junta Electoral bonaerense recibió un pedido para impugnar las candidaturas testimoniales

Rumbo a las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires recibió un planteo formal contra las llamadas candidaturas testimoniales. La presentación fue realizada por la abogada Silvina Martínez, quien sostiene que estas postulaciones no tienen un objetivo real de representar a la ciudadanía, sino que “engañan al elector al momento de votar, dándoles una opción falsa”.Martínez reclama que se impida la oficialización de aquellos nombres que, según sostiene, ya habrían manifestado su decisión de no asumir los cargos para los que se postulan. El planteo se ampara en el artículo 22 de la Ley Electoral bonaerense y en el principio de buena fe electoral, con el argumento de que este tipo de maniobras distorsiona el sentido del voto y vulnera el derecho ciudadano a una elección genuina.Las candidaturas testimoniales consisten en la postulación de dirigentes que ocupan cargos de jerarquía superior, como intendentes o ministros, en listas para cargos legislativos o de menor peso político, sin intención de asumir en caso de resultar electos. Es una práctica extendida en años electorales, utilizada por oficialismos como estrategia para reforzar las boletas con figuras de alta imagen o como modo de plebiscitar gestiones en curso.El pedido cita como antecedentes las elecciones de 2009, cuando figuras como Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa integraron las listas del oficialismo bonaerense. En ese caso, la Cámara Nacional Electoral advirtió que “el principio de buena fe electoral exige que quienes se postulan lo hagan con intención efectiva de cumplir el mandato conferido por el voto popular”, aunque no se impidió su candidatura.De aquella lista, solo Kirchner llegó a asumir su banca en la Cámara de Diputados. En cambio, Scioli —entonces gobernador— y Massa, entonces jefe de Gabinete, no lo hicieron, lo que dio lugar a fuertes críticas opositoras por tratarse de candidaturas testimoniales. Entre los dirigentes apuntados en esta oportunidad se encuentran varios intendentes peronistas en ejercicio como Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fernando Espinoza (La Matanza). Al respecto, Martínez solicitó que la Junta Electoral intime a los candidatos señalados a presentar una declaración jurada que aclare si asumirán o no el cargo en caso de ser electos. Sin embargo, también distinguió entre los aspirantes que manifestaron su voluntad de asumir en caso de ser electos y aquellos que reconocieron que sus postulaciones son testimoniales. En el primer grupo, cita a los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes), Julio Zamora (Tigre), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Pablo Petrecca (Junín), quienes expresaron públicamente su intención de ocupar el cargo legislativo para el que se postulan.Por otro lado, identifica como candidaturas abiertamente testimoniales las de los intendentes Juan José Mussi (Berazategui), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Pablo Zurro (Pehuajó), quienes reconocieron que no dejarán sus funciones ejecutivas aunque resulten electos, e incluso la de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, cabeza de lista en la Tercera Sección.