A contramano de Milei: Giorgia Meloni impulsa cadena perpetua para femicidas

En contraste con la posición frente a las políticas de género del Gobierno de su amigo, Javier Milei, la gestión de Giorgia Meloni en Italia dio un paso histórico en la lucha contra la violencia contra la mujer con la aprobación de un proyecto de ley que propone la introducción del delito de femicidio y castigarlo con cadena perpetua.En Italia hasta la fecha no existe un delito específico para el feminicidio. La medida prevé su introducción en el ordenamiento jurídico italiano calificando como tal el delito cometido por quien causa la muerte de una mujer por motivos de discriminación, odio de género o para obstaculizar el ejercicio de sus derechos y la expresión de su personalidad.También se prevén circunstancias agravantes en relación con los casos de lesiones personales graves o muy graves, prácticas de mutilación genital femenina, deformación de la apariencia de la persona mediante lesiones faciales permanentes, homicidio culposo, interrupción no consentida del embarazo y violencia sexual, según informó Rai News.Seguir leyendoLa ministra para la Familia, la Natalidad y la Igualdad, Eugenia Roccella argumentó que se impulsa desde el gobierno dada la “asimetría absolutamente evidente” entre los datos de asesinatos de mujeres por hombres a los de hombres perpetrados por mujeres, “irrisorios y casi inexistentes”. “Esta asimetría numérica es el espejo de una simetría mucho más profunda y arraigada en la historia humana: la asimetría de poder entre hombre y mujer, en sus relaciones privadas y en el respeto y el reconocimiento de la libertad de las mujeres”.El texto, que deberá ser tramitado por el Parlamento para su aprobación, llega en la víspera del 8M, Día Internacional de la Mujer, y fue reivindicado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni: “Hoy el Gobierno ha dado otro paso adelante para combatir la violencia contra las mujeres y proteger a las víctimas”. “El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley de gran trascendencia, que introduce en nuestro ordenamiento jurídico el delito de feminicidio como delito autónomo, sancionándolo con cadena perpetua, y prevé circunstancias agravantes y aumentos de penas para los delitos de maltrato personal, acoso, violencia sexual y pornovenganza”. “Normas que considero muy importantes y que hemos querido para dar una férrea lucha a esta plaga intolerable”, concluyó la mandataria.El proyecto de ley también prevé hacer "obligatoria" la formación en este ámbito de los magistrados. El gobierno defendió el proyecto como esfuerzo de producir un “cambio cultural ". En 2024, resumió el ministro, hubo 415 detenciones por violencia contra la mujer. Entre el 1 de enero y el 17 de noviembre en Italia se registraron 269 homicidios, de los que 98 víctimas fueron mujeres, 84 asesinadas en "ámbito familiar o afectivo", según los datos del Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. El informe asegura que un total de 51 mujeres murieron a manos de su pareja o expareja, mientras que el observatorio de "Ni una menos" de Italia contabiliza en 106 los feminicidios hasta noviembre de 2024.Mientras tanto en Argentina, el presidente Javier Milei propone eliminar la figura del feminicidio del Código Penal. En enero en el Foro de Davos lo consideró una medida del feminismo radical contrario a la igualdad y sugirió que debe ser tratado como homicidio común (pena de 8 a 25 años). En Argentina, por ahora, la pena por femicidio es de prisión perpetua. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona cuestionó que se considere que quien mata a una mujer deba tener una mayor pena que quien mata a un hombre. “Ninguna vida vale más que otra". “Llegamos, incluso, al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, alegó Milei en Suiza. “A mí, la verdad, si me matan y también te matan a vos, me gustaría que el trato sea igual y no que vos no tengas ningún tipo de connotación adicional por eso”, afirmó Adorni en su primera rueda de prensa tras el polémico discurso de Milei, ignorando la asimetría de poder por la cual Italia decidido avanzar en la tipificación del delito de femicidio en el derecho.