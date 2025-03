Mojate como nosotros: vecinos y víctimas del temporal de Bahía Blanca echaron a Bullrich y Petri

#Tragedia #Escrache #Campaña #Sinverguenzas #BahíaBlanca l Así echaban los vecinos de Ingeniero White, en Bahía Blanca, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y a su par de Defensa, Luis Petri, quienes horas antes estuvieron haciendo campaña junto al diputado Espert. pic.twitter.com/eI6bEQZxJ7 — El Teclado (@ElTecladoOK) March 8, 2025

Fuerte escrache de vecinos de Bahía Blanca a los ministros Patricia Bullrich y a Luis Petri.

Así lo transmitía @CronicaTV en vivo. — El Profe Eduardo (@ProfeEduardoOk) March 8, 2025

Un grupo de vecinos de Bahía Blanca repudió la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una de las zonas afectadas por las inundaciones que generó el temporal. La funcionaria de Casa Rosada fue insultada y debió irse escoltada por la Policía Federal en una camioneta junto a Luis Petri, el ministro de Defensa, que también estaba presente.En un video que circula un video en redes sociales se puede ver a una decena de personas increpar a Bullrich, exigiéndole que se vaya. "Mojate como nosotros", "Perdimos todo", "Andate", le gritaban los vecinos, mientras la funcionaria intentaba retirarse del lugar.Bahía Blanca atraviesa los estragos del “después" de la tremenda inundación que desde la madrugada del viernes azotó toda la zona. Hasta el momento hay al menos 13 personas fallecidas, más de 1.000 evacuados y familias que permanecen aisladas aún, porque el agua no bajó lo suficiente como para que puedan salir, y mucha gente desaparecida, entre ellas una beba de un año y su hermana de 5 años.En el marco de semejante contexto, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Luis Petri, ministro de Defensa, recorrieron parte de las zonas afectadas y quisieron sacarse fotos con los vecinos del lugar que no solo no los dejaron, sino que los echaron.