Bahía Blanca: tras recorrer las zonas afectadas por el temporal, Kicillof reclamó al Gobierno Nacional que ponga lo que tiene que poner

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró "no hablé con Milei", acerca de la ayuda ante el trágico temporal que azotó Bahía Blanca y consideró que la ayuda del Gobierno es escasa: "La verdad que 10 mil millones de pesos es poco", aseguró sobre los fondos que destinará el Gobierno... Seguimos esperando, que pongan lo que tienen que poner".En el programa TVR, en C5N, el funcionario desistió de opinar sobe la presencia del diputado libertario José Luis Espert, que fue abucheado por los vecinos de Bahía Banca: "No quiero ser chicanero ni insultar a nadie....". "Restituimos la energía en el 40% de la población, y ahora el problema que hay es que las instalaciones eléctricas de los edificios están bajo agua, y cuesta restituir la energía. Es una situación desesperante", remarcó.Además, recordó que "en diciembre del año pasado fue el huracán, vino Milei (Javier) y dijo que "confío que se van a arreglar con lo que tienen" y se retiraron", ironizó. Destacó el trabajo como "positivo" el hecho que hubo una colaboración: "Había fuerzas federales, trajeron recursos, me gusta marcarlo así, porque venía en mi caso personal con temas que son del gobierno nacional. En situaciones así uno actúa como es su naturaleza. no me voy a poner a discutir. Cada uno en su estilo", apuntó.Kicillof resaltó el pedido de asistencia a través del Fondo de Coparticipación, para casos de emergencia." No debería ser la excepción que un gobierno nacional utilice todos los recursos ante hechos así". Habló de los ATN -Asistnecia del Tesoro Nacional- que "es plata de la provincia que no la han gastado". En este sentido, ordenó al jefe de gabinete Carlos Bianco para que hable con Guillermo Francos para gestionar los fondos que le corresponden para aliviar la situación.En cuanto al fenómeno fatal, detalló que "sabíamos que se venía un alerta de tormenta y tomamos nota de eso", "Tenemos que reconocer que puede haber eventos como éste", y que "fue un fenómeno muy particular sin ser experto en la materia es difícil prevenir algo que nunca pasó".Por otra parte, el dirigente dejó un mensaje a los damnificados, luego de describir "una situación trágica por todo lo que sucedió, por los fallecidos y sus familias". En todo momento, remarcó que fue un evento climático "extraordinario e inesperado", en una zona que se caracteriza por no tener agua, según aseguró. "Nadie preveía una inundación de estas característica, todo destrozado, con 20 centímetros de barro, la ciudad no estaba preparada para un evento porque no sucede, ni sucedió nunca", describió.Aprovechó para hablarle a todos los bahienses: "Tenemos el compromiso de suministrar todo lo que tenemos y colaborar en la próxima etapa que es la reconstrucción... A la gente en Bahía la vi con el empuje para salir adelante pero se que se necesita un Estado presente", concluyó.El mandatario provincial había recorrido las zonas afectadas por el temporal para "seguir de cerca los operativos" que llevan adelante las fuerzas de seguridad y personal de salud, defensa civil y bomberos "desde el primer momento".Así, en su cuenta de X, además, Kicillof comentó que estuvo conversando con los directivos del hospital Penna para hacer una evaluación sobre los graves daños ocasionados en sus instalaciones. "La Provincia va a seguir estando presente, dispuesta a sostener el esfuerzo conjunto con el Gobierno nacional y el municipio para colaborar en lo que haga falta", aseguró el gobernador en su cuenta de X.El gobernador recorrió también el Hospital Interzonal Dr. José Penna de Bahía Blanca junto al director ejecutivo de la institución, Jorge Moyano, y el director provincial de Hospitales, Juan Riera, para evaluar los daños producidos en sus instalaciones. El subsuelo quedó inutilizado por completo, generando daños millonarios. "Quiero agradecer a todo el personal de salud, de seguridad, a los bomberos y a los agentes de Defensa Civil y de Vialidad que están realizando un esfuerzo muy grande para ponerse al servicio de las familias y de todos los y las bahienses que están sufriendo esta tragedia", resaltó.Luego de sobrevolar la ciudad en helicóptero, corroboró que "en buena parte de la ciudad el agua ya drenó y se está recuperando el tránsito". "Observamos que todavía hay agua en Cerri e Ingeniero White, donde se están desplegando operativos con lanchas para continuar evacuando a los damnificados, como se hizo durante toda la noche", señaló.En cuanto a la solicitud inmediata de fondos por $10.000 millones al Gobierno nacional, remarcó: "Vamos a acompañar a todos los municipios afectados, a los vecinos y a los comerciantes con un conjunto de medidas de asistencia para los diferentes sectores".