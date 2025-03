Senado: semana clave para la oposición que buscará rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla

La oposición entiende que Manuel García-Mansilla, uno de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para la Corte Suprema, violó la Constitución al aceptar asumir -ya juró como integrante del máximo tribunal- por decreto y en comisión. Y lo mismo en el caso de Ariel Lijo, el otro postulante, aunque finalmente no pudo tomar su cargo porque su licencia fue rechazada.A la iniciativa del bloque de Unión por la Patria, se sumarían otros espacios políticos, como parte de la UCR y el senador formoseño -exintegrante de La Libertad Avanza- Francisco Paoltroni, opositor acérrimo de la llegada de Ariel Lijo a la Corte Suprema. El pedido será elevado a la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, para que habilite el tratamiento de los pliegos.Los senadores avanzaron a partir de la resolución de la Corte Suprema de no aceptar el pedido de licencia de Ariel Lijo al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº4, con sede en Comodoro Py. La decisión de rechazar el pedido de licencia fue tomada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio García-Mansilla, quienes se opusieron a la posibilidad de que Lijo se incorpore sin abandonar su puesto en la Justicia federal.En minoría, el magistrado Ricardo Lorenzetti sostuvo una postura contraria y propuso avanzar con el nombramiento. El reglamento de la Corte marca que las cuestiones de superintendencia se resuelven por mayoría simple -es decir, tres votos a favor, como finalmente sucedió-, en la reunión de integrantes del máximo tribunal.El senador radical Pablo Blanco dijo estar “agradablemente sorprendido” por esta determinación de la Corte, a la que calificó de “correcta”. “Todavía queda alguna llamita de institucionalidad en este país”, dijo, celebrando el fallo con respecto a la licencia de Lijo. “Ahora está el camino de la discusión en el Senado de los dos pliegos. Seguramente se están buscando las firmas para poner en condiciones el pliego de García-Mansilla y se llamará a una sesión especial u ordinaria para poder tratarlo”, explicó Blanco, y anticipó que votará el rechazo de ambas propuestas. Pero el pedido de sesión especial que Blanco pensaba convocar está en suspenso hasta lograr las mayorías necesarias.Los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte en la Comisión de Acuerdos necesitan un mínimo de nueve firmas para que el dictamen sea aprobado. Es el número que alcanzó la propuesta de Lijo, con las firmas de senadores de La Libertad Avanza, la UCR, Unión por la Patria y fuerzas provinciales. Desde un principio el PRO estuvo en contra de la llegada de Ariel Lijo al máximo tribunal. Pero el oficialismo no tiene garantizado los dos tercios de los presentes en el Cuerpo para su aprobación en el recinto del Senado.Por su parte, el pliego de García-Mansilla ya alcanzó las ocho firmas, restando solo una, y estará en condiciones de llegar también al recinto de la Cámara. Ese número se alcanzó con un dictamen de UxP con seis rúbricas, y un dictamen de rechazo firmado por el radical Martín Lousteau y la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri. La firma que falta, podría ser del senador Maximiliano Abad o de Carolina Losada, ambos de la UCR.Si la firma se suma esta semana, habilitaría el tratamiento de su pliego en los próximos días, si finalmente se convoca a sesionar. En el bloque de la UCR, su presidente, Eduardo Vischi, busca bloquear que sus senadores sumen firmas al dictamen de García-Mansilla. Vischi responde al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en sintonía con la Casa Rosada. Semanas atrás, Vischi, por las presiones externas, se vio obligado a cambiar su posición respecto a la creación de una comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda $Libra, firmó un proyecto para su creación, pero no lo acompañó con su voto en el recinto. Votó por el rechazo, generándole fuertes cuestionamientos en la bancada radical.Para rechazar los pliegos, se necesita que 25 senadores voten en contra, ya que la Constitución establece que para aprobarlos se requieren los dos tercios de los votos de los senadores presentes, es decir, 48 a favor, siempre que estén presentes los 72 legisladores.Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO y presidenta de la Comisión de Acuerdos, entiende que “el lugar natural que da certeza y marco jurídico, que da respaldo constitucional a los jueces de la Corte Suprema, es el ámbito del Senado, por lo cual seguiré trabajando para que los pliegos que envió el Poder Ejecutivo sean tratados en el Cuerpo del Senado. Me parece que es el lugar que mayor certeza le puede dar a los candidatos, a la ciudadanía y al sistema jurídico argentino”.En la pasada sesión del 27 de noviembre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentó ante los senadores para brindar su informe mensual a las Cámaras del Congreso. Al finalizar su participación, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, le entregó una nota respecto a la situación del Poder Judicial. “(Es) para que usted considere el tema de la Corte. Queremos hablar sobre la Justicia Nacional, Procurador General, Defensor. Hagan un acuerdo con las fuerzas políticas”, anunció Mayans. Y le avisó al Gobierno el rechazo al nombramiento de los jueces por decreto.“Una persona que es nombrada por decreto, ¿qué garantía tiene de estabilidad, de independencia?“, argumentó Mayans previamente en su alocución. De ese modo rechazó la designación de jueces por decreto, que es lo que finalmente ocurrió por parte del presidente Javier Milei designando a Lijo y García-Mansilla. Entienden en UxP que el rechazo a los pliegos será por la defensa institucional del Senado.