Incómodo: el aniversario que Javier Milei quisiera borrar del calendario

En política se conoce como el "Teorema de Baglini" al grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político, en función de sus posibilidades de acceder al poder. Se trata de un resumen del planteo expresado por el senador radical Raúl Baglini el 7 de marzo de 1986 durante una sesión de la Comisión Bicameral por la deuda externa. Allí, el dirigente mendocino sostuvo: ""En ese sentido, considero que puede enunciarse un teorema sobre la deuda externa, tal como nos enseñaban en la escuela. [...] Ella indica que la ligereza de las posturas sobre la deuda externa es inversamente proporcional a las posibilidades de acceso al gobierno de un partido político determinado. Es decir que a menor posibilidad electoral de ser gobierno, más ligereza en el planteamiento".Javier Milei tal vez sea uno de los mayores exponentes de este concepto. Lo ha ido demostrando incluso desde antes de ser presidente: ya en el tramo final de la campaña electoral, previo al balotaje, comenzó a moderar o relativizar algunas de las cosas que había dicho que iba a hacer en caso de llegar algún día a conducir el país.Una vez que asumió la primera magistratura y comenzó a gobernar, fue quedando cada vez más claro que sus propuestas más disruptivas (dolarización, eliminación del Banco Central, "vamos a cargarle el ajuste al Estado", etc) habían sido una carta de presentación para poder llamar la atención en las redes sociales y los medios de comunicación.Si la historia económica de nuestro país pudiera tener un hilo que sirviera para entenderla o al menos poder explicarla, ese hilo debería ser la deuda externa, y en particular con el Fondo Monetario Internacional.Hoy se cumplen tres años del hecho político que selló la suerte del gobierno de Alberto Fernández: el 11 de marzo de 2022 la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo con el FMI que había rubricado el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, resistido incluso por sectores importantes del propio oficialismo, también de la izquierda y, para sorpresa de muchos, también de La Libertad Avanza.Votaron en contra de aquel acuerdo todos los diputados libertarios: José Luis Espert (hoy presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, es decir quién va a tener que impulsar la votación de este nuevo acuerdo), Carolina Píparo, Victoria Villarruel y por supuesto Javier Milei.Discurso Javier Milei en diputados contra el acuerdo con el FMIMilei arrancó su discurso de ese día con palabras que, si no hubiesen quedado grabadas, hoy desconocería: "Hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros. Son impuestos que pagan por ejemplo personas que no votan: nuestros hijos, nuestros nietos y quizás personas que hoy todavía ni siquiera nacieron. Eso es profundamente inmoral".Luego siguió: "No caigamos en el falso dilema. Sí, hay que cumplir con las deudas y honrarlas, hay que pagarle al Fondo, pero el ajuste no tiene que caer sobre el sector privado. El sector privado no puede seguir pagando esta locura", y agregó: "Estamos al borde del abismo y quieren seguir con la fiesta ¿De qué responsabilidad me hablan?".Con casi 30 mil millones de dólares de reservas negativas y necesitado de divisas para poder seguir sosteniendo su modelo de dólar barato, ahora Milei envía al Congreso un nuevo acuerdo con el FMI, no muy diferente de los anteriores, para que los diputados lo voten: ¿Qué pensará al respecto el Milei de hace tres años?