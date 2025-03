Stolbizer ratificó su rechazo al decreto por el FMI: "Milei decidió gobernar al margen de la ley"

La diputada nacional de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, volvió a expresar su contundente rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179, relacionado con el acuerdo de endeudamiento del gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante una sesión especial en la Cámara de Diputados, la ex compañera de fórmula de Sergio Massa aseguró que la medida adoptada por el presidente no solo es un acto de política económica, sino que implica un claro desdén por las normas constitucionales. "Milei decidió gobernar al margen de la ley", afirmó con firmeza.

"Así funciona el Estado de Derecho y la democracia. No se puede saltear las reglas mal que les pese a quienes tienen una concepción monárquica", sostuvo, marcando una clara crítica al estilo de gobierno del actual mandatario. En ese sentido, Stolbizer subrayó que la decisión de encaminar el acuerdo con el FMI por medio de un decreto, y no por la vía legislativa, no es una cuestión menor.Para la dirigente opositora, la Constitución Nacional es clara en cuanto a la asignación de atribuciones entre los distintos poderes del Estado., insistió. En este sentido, Stolbizer remarcó que las reglas constitucionales deben ser respetadas para garantizar el funcionamiento del sistema democrático.Finalmente, la diputada de Encuentro Federal destacó que un crecimiento económico que se base en el incumplimiento de la ley es inviable., concluyó, destacando que el Congreso debe ejercer su rol y poner límites a las decisiones unilaterales del Ejecutivo.