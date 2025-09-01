Para Germán Martínez, "la cautelar de Maraniello es escandalosa"

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, expresó su rechazo a la medida del juez Patricio Maraniello y advirtió sobre sus implicancias en la libertad de expresión.

“La cautelar dispuesta por el juez Maraniello es ESCANDALOSA. Avala la censura previa y legitima el cercenamiento de la libertad de prensa y de expresión, en sintonía con los deseos del gobierno de Milei. La libertad retrocede y el fascismo avanza”, publicó Martínez en su cuenta de X.El legislador señaló que la decisión judicial marca un retroceso institucional y alertó sobre el riesgo de naturalizar restricciones en un derecho constitucional básico.