Para Germán Martínez, "la cautelar de Maraniello es escandalosa"

El presidente del bloque Unión por la Patria manifestó sus inquietudes respecto de la decisión judicial encabezada por el juez Patricio Maraniello. Sostuvo que "avala la censura previa y legitima el cercenamiento de la libertad".
