Para Germán Martínez, "la cautelar de Maraniello es escandalosa"

El presidente del bloque Unión por la Patria manifestó sus inquietudes respecto de la decisión judicial encabezada por el juez Patricio Maraniello. Sostuvo que "avala la censura previa y legitima el cercenamiento de la libertad".




El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, expresó su rechazo a la medida del juez Patricio Maraniello y advirtió sobre sus implicancias en la libertad de expresión.

“La cautelar dispuesta por el juez Maraniello es ESCANDALOSA. Avala la censura previa y legitima el cercenamiento de la libertad de prensa y de expresión, en sintonía con los deseos del gobierno de Milei. La libertad retrocede y el fascismo avanza”, publicó Martínez en su cuenta de X.

El legislador señaló que la decisión judicial marca un retroceso institucional y alertó sobre el riesgo de naturalizar restricciones en un derecho constitucional básico.

