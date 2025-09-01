01.09.2025 / POLÉMICA

El candidato de Milei en CABA comparó a los hermanos Milei con los Kennedy

En un nuevo intento de justificar el esquema de poder concentrado en la familia presidencial, el candidato libertario en la Ciudad de Buenos Aires recurrió a una insólita comparación con la dinastía política estadounidense.






A través de un mensaje en X, el candidato a legislador porteño por LLA Alejandro Fargosi planteó: “Doble vara: opinadores escandalizados porque @KarinaMileiOk sea la persona de confianza de @JMilei, olvidan casos como el famoso de John y Robert Kennedy”. Con esa frase, buscó legitimar el rol central que cumple la hermana del presidente dentro de La Libertad Avanza.

El dirigente libertario también apuntó contra las críticas que recibe la organización política de Milei por su carácter familiar. “Hasta asumen acríticamente que ciertos gobernadores se pasen gobernaciones entre familiares”, sostuvo en la misma publicación.

La frase se da en el marco de los escandalos por las coimas que atañen aparentemente a la hermana del Presidente y tras la cautelar que prohibe difundir más audios de esta. 

