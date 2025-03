Para De Loredo, "el acuerdo con el fmi no resuelve la cuestión de fondo" pero lo va a apoyar

El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Rodrigo de Loredo, expresó su apoyo al acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero advirtió que este no resuelve los problemas económicos estructurales de la Argentina. En su intervención, De Loredo subrayó que el acuerdo “es un medio, un pulmotor, un poco más de tiempo” y que no debe considerarse como una solución definitiva a los problemas del país.

En su intervención, De Loredo reafirmó la postura de la UCR de “ayudar a un Gobierno que no integra” en un momento de crisis, tal como ocurrió durante la gestión de Alberto Fernández. “Una vez más venimos a ayudar a un Gobierno que no integra, en un momento crítico, sin especulación, con una actitud de sensatez, razonabilidad, equilibrio, cooperación, coherencia e institucionalidad, algo que no está de modo ni en Argentina ni en el mundo”, concluyó.

De Loredo fue claro al señalar que la repetida recurrencia de Argentina al FMI, veintidós veces en la historia, evidencia que el acceso a créditos internacionales no soluciona los problemas estructurales, sino que, por el contrario, cada vez que el país entró en default con el Fondo, la pobreza se duplicó.El principal obstáculo económico que señaló De Loredo es la escasez de reservas en divisas extranjeras, una situación que se complica aún más ante los vencimientos de deuda para los próximos años. "Para los próximos cuatro años entre capital e intereses son cerca de 20.000 millones de dólares en vencimientos", alertó el presidente del bloque UCR. En este contexto, también destacó que la capacidad crediticia del país se ve incrementada con el acuerdo, lo que permitiría enfrentar de manera más efectiva los problemas económicos como el cepo cambiario y la brecha cambiaria, dos de los principales desafíos que atraviesa la economía argentina.