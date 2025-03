Pichetto justificó su apoyo al DNU para el acuerdo con el FMI, aunque criticó al Gobierno

Tras la aprobación del DNU que autorizaba el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el diputadojustificó su respaldo de ayer al Gobierno, pero se atajó y señaló que la gestión de Javier Milei "va a tener una caja de herramientas, pero en la que ahora no entra la motosierra".El legislador sostuvo que ante la falta de dólares en las reservas del Banco Central, a pesar de las críticas a su gestión. Aunque cuestionó las formas del ministro de Economía, Luis Caputo, y señaló que "el Gobierno debería haber mandado una ley, debería haber tenido una conversación con el Congreso”, expresó.“El Gobierno va a tener a partir de este instrumento una caja de herramientas, ahora250.000 pesos, 300.000”, aseveró el legislador opositor.En la misma línea, aseguró: “. Hay dudas. Por un lado tienen un discurso que les preocupan los jubilados, y por el otro lado hay actores del propio fondo que mandan al Gobierno apretar más a los jubilados. No es tolerable”.Pichetto cuestionó también la ausencia del ministro de Economía,, en el Congreso para brindar explicaciones respecto del entendimiento con el organismo de crédito, en declaraciones a la prensa el funcionario había sostenido que no se conocía el monto del desembolso. “Ahora, estamos frente a lo inevitable que era darle el aval para que el Gobierno negocie.”, sentenció Pichetto aunque él también es responsable de haberle otorgado ese poder al Gobierno ya que votó a favor del DNU.Tiene que haber responsabilidad por parte del gobierno de lo que firme, de lo que acuerde. Hay que cambiar la lógica”.A pesar de respaldarlos en el recito, el diputado señaló que el Gobierno es “precario” debido a “a la poca entidad que tienen los ministros”, si bien solo destacó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, precisó que el resto de los miembros “son grandes desconocidos” y “no gravitan para nada”.Por su parte,a, y expuso que el mensaje que exterioriza el presidente Javier Milei “está agotado”. “El Presidente vino el primero de marzo a las nueve de la noche, un horario bastante insólito. Había una presencia de casi 140 diputados que son los que medianamente piensan cada uno de sus actos en función del interés del país, y agredió a todos los que estábamos. Entonces”, apuntó.“El Gobierno no tiene ninguna capacidad de crecer o de consolidar un espacio de mayoría. Ha trabajado sobre el bloqueo y sobre espacios de minoría que no le dan cierta estabilidad política para lograr la estabilidad económica. Y la interlocución es muy floja, no existe. No existe”, remarcó cara a las elecciones legislativas.En ese sentido, cuestionó a los legisladores: "El Congreso es una porquería, es esto que a veces aparece lamentablemente donde algunos se pelean. Hay falta de expertise en el bloque oficialista. Siempre les digo, ‘traten de cuidar el escenario del Congreso para que pueda desarrollarse razonablemente y lograr el objetivo'. No entienden nada, hablan un montón de diputados”, concluyó.