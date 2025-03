Sabbatella sobre el acuerdo "a ciegas" con el FMI: Salvoconducto irresponsable que necesita Milei por la falta de dólares

Desde la Plaza de los Dos Congresos, el presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, cuestionó la aprobación “a ciegas” del acuerdo con el FMI y advirtió que no se trata de "la aplicación de un programa de respaldo financiero que potencie el crecimiento productivo del país y una distribución más justa de la riqueza" sino que es "el salvoconducto urgente e irresponsable que necesita Milei para atravesar la tormenta ya desatada por la falta de dólares"."Es el salvoconducto urgente e irresponsable que necesita Milei para atravesar la tormenta ya desatada por la falta de dólares y por la implementación de un programa económico solo beneficioso para quienes se dedican a la estafa y la especulación”, señaló este miércoles, en el marco de la masiva manifestación de jubilados contra el ajuste del gobierno nacional, el dirigente de Morón.En ese sentido, afirmó que es "un rescate electoralista que apunta a aliviar la asfixia del Gobierno nacional hipotecando a través de un nuevo y oscuro endeudamiento el presente y el futuro del país”.Desde la columna partidaria que acompañó la marcha de jubilados y jubiladas en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se trataba el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Sabbatella consideró que “mientras el Gobierno le mete la mano en los bolsillos a quienes no tienen para pagar los medicamentos, la alimentación, la luz o el gas, se jacta ante los ajustadores del FMI de tener ‘equilibradas’ las cuentas públicas”.“Solo quien desprecia a la Patria, quien odia al Pueblo que gobierna, puede celebrar la desigualdad y festejar el sufrimiento social como lo está haciendo Milei, mientras manda a reprimir ferozmente a quienes reclaman, mientras censura y dispara contra quienes quieren informar y mientras amenaza con eliminar cada día más garantías constitucionales”, expresó el dirigente kirchnerista.El ex titular del AFSCA advirtió que desde la militancia no se va a "bajar los brazos ante la injusticia que Milei intenta imponer" y que continuarán "luchando por la Patria".“Tenemos por delante el desafío de construir una alternativa que vuelva a representar a las grandes mayorías populares, que gane en 2025, y pueda cambiar la correlación de fuerzas parlamentarias y ponerle un freno a las políticas antiderecho de Milei, y recupere el gobierno en 2027 para llevar adelante la reconstrucción de una Argentina para todos y todas, donde nadie quede a la intemperie”, concluyó.