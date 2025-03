Paro de colectivos por un brutal ataque a un chofer: a qué líneas afecta la medida de fuerza

Un chofer de colectivo fue atacado a cuchillazos en la cara por un pasajero mientras cumplía servicio en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Como consecuencia de la gravedad de las heridas, el hombre debió ser trasladado a un centro de salud y se encuentra fuera de peligro.El ataque ocurrió este jueves a las 21.30 en el cruce de Oro Verde y San Javier en una unidad de la línea 218. Tras lo ocurrido, sus compañeros iniciaron un paro que se podría extender hasta mañana sábado para reclamar por más medidas de seguridad, al mismo se sumaron trabajadores de otras las líneas de la empresa Alma fuerte.El conductor fue identificado como Lucas Ibarra y reveló que no entendió qué fue lo que pasó al momento del ataque: “Me cortó la cara y se bajó, no sé si me quería robar o qué pasó”, le indicó a sus compañeros.Esto ocurrió a metros de donde ocurrió un asesinato al chofer llamado Pablo Flores el 1 de octubre del 2020. Conducía en la misma empresa y la misma línea. De acuerdo a lo indicado en esa fecha, los delincuentes se acercaron a la ventanilla y le efectuaron disparos que acabaron con su vida.Las líneas que no prestan servicio producto de la agresión al chofer son la 218, 284, 325, 378, 622 y 628. No se descarta una movilización por parte de los conductores en las próximas horas.La ola de inseguridad que golpea a los choferes de colectivos en el conurbano bonaerense se intensificó en el último año y ya son varios los ataques que obligaron a trabajadores de varias líneas a decretar paros y distintas medidas de fuerza para exigir alguna solución. Algunos choferes fueron baleados, otros apuñalados e incluso, a uno le cortaron los dedos en medios de un robo.El más reciente ocurrió en enero de este año cuando Un pasajero discutió con un colectivero que no lo dejó pasar porque no tenía SUBE y lo apuñaló con un cuchillo. El hecho ocurrió alrededor de las 14 de este miércoles en la Ruta 23, esquina Lisandro de la Torre, en Moreno.El incidente comenzó dentro de la unidad y siguió en la vereda. De acuerdo a lo que se puede ver en las imágenes, registradas por los pasajeros, intentó agredir en varias oportunidades al colectivero. Finalmente, lo apuñaló en un brazo y tuvo que ser atendido en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.