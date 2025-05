"Unas gotitas de Neuryl": Macri admitió en vivo que tomó clonazepam y quedó en slow motion

El ex presidente Mauricio Macri ingresó al estudio de Infobae con delay en los gestos y las respuestas. “Estoy en slow motion, no se abusen de mí”, advirtió al comenzar la nota, mientras acomodaba los auriculares con parsimonia. El ex mandatario confesó que ingirió “unas gotas” de Neuryl —medicamento a base de clonazepam— que su esposa, Juliana Awada, le alcanzó para que pudiera dormir tras un vuelo desde República Dominicana.

La escena generó incomodidad entre los conductores, que debieron sostener la conversación a ritmo pausado. Macri explicó:, y atribuyó el efecto a la dosis ansiolítica que, según relató, “funcionó demasiado bien”.Aun bajo el influjo del fármaco, Macri deslizó críticas a Javier Milei y a su núcleo duro: aseguró que el proyecto libertario “devino en un proyecto de poder” y cuestionó la influencia de Karina Milei, a quien responsabilizó de frustrar acuerdos con el PRO en la Ciudad. También ironizó sobre la obra pública:El ex presidente se detuvo además en la salida de Patricia Bullrich del PRO hacia La Libertad Avanza y lo calificó de “muy difícil” para la militancia que “viene poniendo el hombro”. Con voz pastosa, lamentó que la ex titular del partido “era presidenta hace un ratito” y ahora “abraza el liberalismo en sangre” junto a Milei.