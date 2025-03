Golpe al bolsillo: distintos bancos aumentarán sus comisiones por retirar efectivo en cajeros automáticos

Distintos bancos anunciaron que aplicarán nuevos aumentos en sus comisiones desde el 1 de mayo. Entre las entidades bancarias que actualizarán sus tarifas se encuentran Banco Provincia, Galicia y Santander. Estas subas impactarán en el costo de los paquetes de cuenta, el mantenimiento de tarjetas de crédito y la extracción de dinero en efectivo en cajeros automáticos de otras redes como Link y Banelco.Según la normativa vigente del Banco Central, los bancos están obligados a informar estas modificaciones con al menos 60 días de anticipación. Por este motivo, desde principios de marzo, los clientes comenzaron a recibir avisos detallando los nuevos valores.Estos incrementos se suman a los ajustes ya implementados en meses anteriores por otras entidades como ICBC y BBVA.El Banco Provincia fue una de las primeras entidades en comunicar los incrementos. A partir de mayo, la reposición de tarjetas de débito por pérdida, robo o deterioro sufrirá un aumento del 33%, elevando su costo de $7.500 a $10.000.En cuanto a las extracciones en cajeros automáticos que no pertenezcan al banco:• Red Link: la comisión ascenderá a $2.280, lo que representa un aumento del 20%.• Red Banelco: tendrá un costo de $2.640, reflejando una suba del 14%.El Banco Galicia ajustará sus tarifas con un incremento del 22,7% en sus paquetes de cuentas:• Classic Internacional: $27.000 por mes.• Gold: $43.000 mensuales.• Black: $70.000 cada mes.Si bien el banco permite extracciones sin costo dentro de su propia red de cajeros, cobrará una comisión de $5.000 para aquellos clientes que realicen retiros en cajeros de otras entidades, independientemente de la red utilizada.Para evitar estos cargos, Galicia mantiene bonificaciones para quienes depositen sus haberes o cobren jubilaciones en el banco.El Banco Santander también actualizará los precios de sus paquetes de cuentas, cuyos valores oscilarán entre $9.900 y $73.900 según el nivel de servicio contratado.A diferencia del Banco Galicia, Santander endureció los requisitos para acceder a descuentos y beneficios, excluyendo a trabajadores y profesionales independientes.En una notificación enviada a sus clientes, la entidad aclaró que los descuentos en honorarios solo aplicarán si el empleador es cliente del banco y realiza los pagos a través del módulo sueldos/honorarios y no como concepto transferencias/honorarios.Además, especificó que esta promoción se mantendrá vigente hasta el 30 de junio de 2025 o hasta que se deje de acreditar el salario u honorarios en la entidad, lo que ocurra primero.A pesar de estos incrementos, las cuentas sueldo seguirán estando exentas de comisiones. En su comunicación oficial, el Banco Santander recordó a sus clientes:"La cuenta en la que se acreditan haberes no tiene costo en lo que respecta a su apertura, mantenimiento o retiro de dinero en cualquier cajero del sistema bancario, hasta el monto correspondiente a los sueldos y/u otros conceptos laborales."No obstante, persiste la preocupación entre los usuarios por las modificaciones en los beneficios. Algunos clientes de distintas entidades bancarias han señalado que, mientras antes los descuentos se mantenían de manera indefinida según acuerdos previos, ahora las bonificaciones solo se aplican por períodos de dos o tres meses y bajo condiciones más exigentes.