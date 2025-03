El FMI aseguró que las negociaciones con la Argentina por un nuevo acuerdo se encuentran avanzadas

El Fondo Monetario Internacional aseguró que las negociaciones para sellar un nuevo acuerdo con la Argentina “se encuentran avanzadas” luego de una reunión informal este martes entre el directorio del organismo y el staff técnico que lleva adelante las conversaciones con el gobierno argentino.“El equipo técnico del Fondo está manteniendo consultas con el Directorio Ejecutivo. Las conversaciones sobre un nuevo programa respaldado por el Fondo se encuentran avanzadas y en el marco de nuestros procesos internos habituales”, mencionaron fuentes del organismo.Esta semana comenzó una de las instancias finales en el proceso interno del FMI que son las reuniones preliminares entre el staff y los directores, es decir, la plana mayor del organismo que decidirá en una sesión formal dentro de algunas semanas si elige apoyar o no el acuerdo a nivel técnico.La discusión informal entre el staff y ciertas sillas del directorio -Alemania y Japón, por ejemplo- girará sobre dos ejes principales: el monto del desembolso inicial que autorizaría el board y las bandas que se fijarían para que el Banco Central pueda vender o comprar dólares.Lo cierto es que Argentina está pidiendo al menos 20.000 millones de dólares y si se revisa el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) aprobado en la Cámara de Diputados, esas partidas deben destinarse a comprar Letras Intransferibles al Banco Central y a cancelar deuda de capital -del anterior crédito de Facilidades Extendidas- que vence entre 2026 y 2029.La deuda de capital que se debe cancelar entre 2026 y 2029 es de 14.100 millones de dólares, y su primer cuota vence en septiembre de 2026. A su vez, el FMI le cobrará a la Argentina un interés del 5.72 por ciento anual, que no tendría sentido pagar sobre el adelanto de 15.000 millones de dólares que habría solicitado Economía.El FMI habló además de los “procesos internos habituales”. Antes y después de que quede establecida la letra chica del Staff Level Agreement (SLA) con el monto determinado, la estructura del programa con sus tiempos de desembolsos, la cantidad de revisiones, sus metas trimestrales y agenda de reformas estructurales, pasan a tomar participación en el proceso un grupo de departamentos que funcionan como apoyo al staff y que dan el visto bueno sobre el resultado del toma y daca con los funcionarios de algún país.En el caso argentino, el Departamento del Hemisferio Occidental, que conduce Rodrigo Valdés pero que por razones de fuerza mayor es representado en la negociación por Luis Cubeddu, es el que encabeza la negociación. También están involucrados el Departamento de Finanzas, que evalúa la capacidad financiera del FMI para prestar, estima el monto inicial del programa y colabora para definir el tamaño del préstamo y la secuencia de desembolsos.Luego pasará por el departamento de Legales, en el que se analizará si el programa a firmar está en línea con los requerimientos del Fondo Monetario pero también los del país en cuestión. También deberán expedirse los departamentos de Estrategia, Políticas y Revisión, que evaluará riesgos y el esquema de metas macroeconómicas que estarán incluidas; el de investigacion (research) que tiene como misión hacer proyecciones macroeconómicas como inflación, crecimiento del PBI, balanza de pagos o deuda; y de Gestión de Riesgos, de influencia en la opinión final del board, entre otras oficinas.Hay un evento clave en el calendario que, en las próximas semanas, puede marcar el destino del acuerdo. Entre el 21 y 26 de abril tendrá lugar en Washington la reunión de primavera en el hemisferio norte del Fondo Monetario y el Banco Mundial, una cita que suele reunir no solo a la conducción de los organismos internacionales sino también a los ministros de Economía y banqueros centrales.