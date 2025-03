Milei reconoció que no está definido cómo serán los desembolsos del FMI y descartó que el levantamiento del cepo dispare el dólar

Tras el anuncio de Luis "Toto" Caputo sobre el monto del acuerdo con el organismo internacional de crédito y los dichos de la vocera, Julie Kozack, el presidente Javier Milei reconoció que aún no está definido cómo serán los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y descartó que el levantamiento del cepo dispare el precio del dólar.En declaraciones radiales, Milei sostuvo que el monto lo determinará el Directorio y hasta adelantó que los desembolsos serán por tramos, como es costumbre del organismo de crédito internacional. Por eso, uno de los mensajes centrales de Milei en la entrevista fue ratificar el monto anunciado por Caputo y contar que la titular del FMI, Kristalina Georgieva, le había dado la luz verde para informarlo anoche."La operación en la que estamos trabajando es una operación por 20 mil millones de dólares, que sumado a lo que estaría aportando el Banco Mundial, el BID y CAF permitiría llevar las reservas internacionales brutas a 50 mil millones de dólares", sostuvo, poniendo en condicional el monto total de 50.000 millones de dólares, cifra sobre la que basó luego todos sus pronósticos.Además, sostuvo que se trata de un acuerdo inédito, en un intento por despegarse de acuerdos pasados con el Fondo, a los que él, como economista y panelista televisivo había criticado: “Ese anterior acuerdo significaba un aumento de deuda, que es inmoral"."Este acuerdo no sube la deuda , porque es tomar esos fondos del Banco Central para pagar la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. Eso implica que al mejorarle el respaldo a los pesos, la moneda vale más y hay menos inflación. Esto no pasó nunca. La deuda va a bajar después de esto , porque los títulos no cotizan a la par y vamos a poder cancelar más deuda, vamos a poder hacer un saneamiento del Banco Central con caída de la deuda total ", sostuvo.Cuando le preguntaron si un acuerdo con el FMI podría adelantar el levantamiento del cepo, que hasta ahora había pronosticado para el 1 de enero de 2026, Milei respondió: "Depende de cómo me estructuran los desembolsos".En ese sentido, se mantuvo firme en que el levantamiento del cepo no disparará el precio del dólar porque "técnicamente no tiene aire para subir el tipo de cambio". Según reiteró, "vamos a ir a una relación de 50.000 millones de dólares de reservas y 26.000 millones de dólares de base monetaria", y concluyó: "Vamos a estar muchísimo más cubiertos que en la convertibilidad".Otro eje de su mensaje fue restarle importancia a la volatilidad financiera -que economistas y analistas de todo el arco político vinculan a la falta de credibilidad que genera el actual plan económico basado en un dólar oficial barato- de las últimas semanas. Milei dijo que es por causa de "un intento de golpe en lo que tiene que ver en la cuestión institucional política, en la calle y en los mercados".Como ya es costumbre, acusó al kirchnerismo. "Días atrás, en el Congreso, el kirchnerismo quiso hacer un golpe desde la vía institucional. Cristina está nerviosa porque casación le revocó el recurso y ya sabe que va a ir presa. Este es el dato. Cristina sabe que va a ir presa. Está quemando las naves", sostuvo y luego agregó de manera despectiva: "La señora va a ir presa y eso la tiene como loca".