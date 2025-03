Elecciones en CABA: uno por uno todos los candidatos confirmados en la Ciudad

Los frentes electorales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aceleran definiciones de candidaturas de cara a las elecciones del 18 de mayo con el domingo como fecha límite, y en las últimas horas comenzaron a confirmar los candidatos.Este jueves La Libertad Avanza confirmó que el vocero presidencial Manuel Adorni será candidato a legislador porteño. La lista de Unión por la Patria estará encabezada por el diputado Leandro Santoro que se ilusiona con dar el batacazo en medio de la dispersión de la centroderecha.El exjefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, fuera del PRO, inscribió la alianza "Volvamos Buenos Aires" y también será candidato. El oficialismo porteño aún no definió candidato pero ante la decisión de María Eugenia Vidal de no competir por una banca, crecen las especulaciones en que la boleta del PRO será encabezada por la diputada Silvia Lospennato, pese a que el nombre que más sonaba era el del ministro de Salud porteño Fernán Quirós.El Frente de Izquierda confirmó a la diputada Vanina Biasi para encabezar la lista. Estará acompañada por el referente de la lucha en defensa de la universidad pública y estudiante de la UBA, Luca Bonfante. "Principios y Valores", fuerza que lidera el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, postula al coreano Alejandro Kim como primer candidato a legislador porteño.Con Santoro firme en la parte superior de la boleta, la duda aparece en los 6 o 7 casilleros con puestos expectables. También se está negociando un acuerdo de unidad con Juan Manuel Abal Medina, quien inscribió a la alianza Seamos Libres pero podría aparecer en los primeros puestos de "Es Ahora Buenos Aires".De esa manera, se evitaría una fuga de votos peronistas. Lo que no podrá evitar el kirchnerismo es la competencia que le plantea la lista de "Principios y Valores" del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien en referencia a Santoro aclaró que de ninguna manera votará a un "radical" y por eso postula al coreano Alejandro Kim como primer candidato a legislador porteño.El PRO recién revelará sus cartas el domingo, pero empieza a recortarse como principal opción el ministro de Salud Fernán Quirós, quien este miércoles levantó especulaciones al salir al cruce de su ex jefe político Horacio Rodríguez Larreta: "La Ciudad no tiene olor a pís". "Creo que se van a definir por él. Es el que mejor mide", dicen fuentes del Gobierno porteño No obstante, otro sector del partido amarillo, más cercano a Mauricio Macri, piensa que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal es la que mejor mide y harán un último esfuerzo para convencerla.La actual diputada nacional aceptó ser designada jefa de campaña pero aclaró varias veces que no quiere ser candidata a legisladora de la Ciudad. No hay nada cerrado aún y se espera que el PRO recién anuncie a su equipo completo de candidatos por la alianza "Buenos Aires Primero" el próximo domingo, el mismo día del cierre de listas.Con su nuevo espacio Movimiento al Desarrollo (MAD), Rodríguez Larreta será la cara visible y primer candidato de la alianza "Volvamos Buenos Aires", que también integra Confianza Pública de Graciela Ocaña.El ex mandamás porteño, que sufrió un mazazo inesperado en 2023 cuando sacó apenas 11 puntos en la interna con Patricia Bullrich, busca volver al ruedo desde abajo, para volver a posicionarse en la política grande. Lo acompañan en la aventura la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri, a quien se le vence mandato en el Congreso nacional, y el legislador porteño Emmanuel Ferrario, que buscará renovar su banca en la Legislatura.Otro espacio que surge de la implosión de Juntos por el Cambio es "Evolución", la alianza que conformaron la UCR de Martín Lousteau, el Partido Socialista de Roy Cortina y el GEN de Margarita Stolbizer.Hasta algunos días atrás, se especulaba con que el senador nacional y presidente del Comité Nacional de la UCR tomaría la lanza como primer candidato de la lista, pero finalmente se reservará para las elecciones nacionales de octubre. En su lugar, quien encabezará la lista es la ex presidenta de la FUBA Lucille Levy, contadora de 29 años. Será secundado por Facundo Cedeira, militante radical de la comuna 9, mientras que el tercer lugar está reservado para un representante de los aliados en la coalición, ya sea del socialismo o del GEN.La cuarta pata de lo que fue Juntos por el Cambio es la Coalición Cívica, que competirá en soledad con una lista encabezada por la actual diputada nacional Paula Oliveto Lago y con Fernando Sánchez como jefe de campaña.Por La Libertad Avanza, este jueves se confirmó la candidatura del vocero presidencial Manuel Adorni. Según trascendió, no será un candidato testimonial y probablemente asuma la agotadora doble función de ser vocero de la Casa Rosada y legislador al mismo tiempo.Ramiro Marra, a quien se le vence mandato en la Legislatura, decidirá el sábado si irá por la renovación de su banca. En caso de hacerlo, el empresario broker de bolsa, recientemente echado del partido que cofundó, no lo hará por el PRO sino por la alianza "Integrar", que por el momento tiene como primer candidato al abogado Mauricio D Alessandro.La presencia en el tablero electoral de Marra, quien logró en poco tiempo consolidar una referencia fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, sería una estocada letal para las chances del La Libertad Avanza y también podría morder una porción del voto del PRO.Otro espacio de derecha liberal que se suma a la grilla de competidores en mayo es "Unión Porteña Libertaria", que tendrá como primer candidato al legislador porteño Yamil Santoro. El dirigente ingresó a la Legislatura porteña cuando Roberto García Moritán renunció a su banca para formar parte del Gobierno de la Ciudad.Por la Izquierda más dura, se presentó la alianza Frente de Izquierda Unidad (FITU) integrada por el PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST. Este frente de fuerzas de extracción trotskista llevará como primer y segundo candidato de la lista a la diputada nacional Vanina Biasi (PO) y al dirigente universitario Luca Bonfante (PTS).La izquierda más moderada estará representada por un conjunto de fuerzas políticas que son un desprendimiento de Unión por la Patria. Se trata de la alianza "Confluencia por la Igualdad y la Soberanía" que integran Unidad Popular de Claudio Lozano, el Partido Comunista, Patria de Iguales, el Partido Izquierda Popular y el Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos.Este nuevo espacio político llevará de candidatos a la ingeniera María Eva Koutsovitis (Unidad Popular), Ariel Elger (PC) y la referente social Mónica Ruejas (Movimiento Popular La Dignidad - UTEP).