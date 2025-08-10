Fuerza Patria: Mayra Mendoza y Tignanelli llevaron la voz de Cristina a Almirante Brown y Lanús

Los candidatos a diputados provinciales de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral, Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, realizaron este sábado una intensa recorrida por Almirante Brown y Lanús, llevando el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de una nueva jornada solidaria “Cristina Libre”. En ambas localidades, mantuvieron contacto directo con vecinos y vecinas, encabezaron actividades culturales y barriales, y compartieron audios enviados por la expresidenta con palabras de aliento para la militancia.

La actividad continuó en Lanús, donde los candidatos estuvieron acompañados por el intendente Julián Álvarez y el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. Allí participaron de un festival cultural que incluyó música, actividades comunitarias y una nueva conexión en vivo con Cristina, quien envió un saludo especial a los presentes: “Hola Mayra, hola Julián, hola compañeros y compañeras. Gracias Susana y un beso enorme y abrazo para todos y todas, y en especial para vos. Muy lindo lo que me dijiste”.

Por la mañana, Mendoza —quien previamente había supervisado en Quilmes obras de pavimentación y desagües— participó de un puerta a puerta en La Florida y recorrió el Parque Municipal de La Ribera. Desde allí, reafirmó que “Cristina debería ser nuestra candidata en la Tercera sección, pero lo impidió la proscripción de una justicia mafiosa y corrupta” y remarcó que la líder del espacio les pidió “estar cerca de nuestro pueblo, apostar a la formación política y dejar todo para que Javier Milei tenga su merecido en las urnas en septiembre y octubre”.Las jornadas contaron también con la participación del senador provincial Emmanuel González Santalla, del primer candidato a concejal de Lanús, Leandro “Lalo” Decuzzi, y de distintos referentes locales y provinciales. Para Mendoza, el mensaje es claro: “Este es el rumbo que nos marcó nuestra conductora y el motivo por el que quieren sacarla de la cancha. El poder quiere una política domada, sometida. Estamos obligados a organizarnos para que no puedan conseguirlo, y la forma es actuando como pensamos y por lo que militamos, sin disfrazarnos de nada que no somos”.