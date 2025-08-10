Repudiable: Adorni difundió un video falso de Kicillof creado con inteligencia artificial

La grabación original corresponde a una entrevista en el streaming de Futurock, donde Kicillof respondió preguntas sobre la gestión de Javier Milei y los desafíos del peronismo. Leandro Renou, uno de los entrevistadores, difundió el contenido completo y acusó a Adorni de fabricar una fake news. “Es serio que esto se haga desde la cabeza del Estado. Serio”, señaló, adjuntando la versión sin alteraciones.

En ese diálogo, el gobernador bonaerense remarcó que las prioridades de su espacio son la soberanía, la independencia y la justicia social, junto con la creación de empleo y salarios dignos. También advirtió sobre la “deuda impagable” heredada del macrismo, que no fue resuelta por Alberto Fernández y que Milei “potenció” al reforzar su vínculo con el FMI como “gendarme de la política económica”.Kicillof sostuvo que la principal discusión de cara a las elecciones de septiembre y octubre es “ponerle un freno” a las políticas actuales del gobierno nacional. Sus declaraciones contrastan con el montaje difundido por Adorni, en el que se lo muestra diciendo que “no tiene ninguna propuesta y que debe buscarla”.El diputado nacional Esteban Paulón (Hacemos Por Nuestro País) también cuestionó al vocero presidencial por utilizar recursos públicos para la difusión de contenido manipulado. “Habrá que citarlo a Diputados para que dé cuentas del pago de operaciones políticas con la plata de todos”, advirtió.