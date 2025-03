The Washington Post asegura que Milei tiene menos apoyo tras el escándalo $LIBRA y la represión a jubilados

"Milei ha mantenido índices de aprobación cercanos al 50%, aunque algunas encuestas recientes han comenzado a mostrar una caída en el apoyo", señaló The Washington Post. Así, el prestigioso diario estadounidense The Washington Post publicó este viernes una entrevista con el presidente Javier Milei donde aseguró que tras el escándalo $LIBRA y el ajuste a los jubilados, "ha comenzado a mostrar una caída en el apoyo" en las encuestas.El artículo señala que, tras la promoción de la criptomoneda, el jefe de Estado "se enfrenta a uno de los mayores escándalos de su administración". A su vez, describió a jubilados como aquellos que "han sufrido reducciones en las prestaciones del seguro médico público y en los niveles mínimos de pensión". “Me parece fascinante que la motosierra se haya convertido en un emblema de la nueva era dorada de la humanidad”, afirmó Milei a Washington Post al momento de reivindicar el brutal ajuste de su gobierno sobre los argentinos.En la nota, titulada “Antes de DOGE, Javier Milei de Argentina pasó la motosierra por su gobierno”, se hace énfasis en que “mientras la motosierra corta profundamente, estallan las protestas", y comienza con un descripción sobre los hechos ocurridos en la marcha de jubilados e hinchas del miércoles 12 de marzo.Además hace referencia a Pablo Grillo, "el fotógrafo que recibió un impacto de gas lacrimógeno en la cabeza y permanece hospitalizado en estado crítico".En otra parte de la entrevista, el Presidente retoma la defensa discursiva realizada post $LIBRA al asegurar que había aprendido “que no puedo seguir viviendo como vivía antes de ser Presidente”. "De lo que me di cuenta es de que ahora es necesario tener más filtros", y afirmó necesitar “levantar muros”.El mandatario también reveló detalles sobre su relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y explicó que no mantiene un contacto directo, a diferencia Elon Musk, con el que suele intercambian mensajes por X.Sobre el republicano, Milei detalló que el diálogo se da por los canales oficiales del Departamento de Estado. “Con este tipo de cosas, desde mi punto de vista, es mejor manejarlo de una manera ordenada, porque esos canales funcionan", afirmó. "¿Así que a veces la burocracia funciona?“, le consultaron a Milei desde sobre el final de la entrevista. “Creo que sí”, concluyó el Presidente.