Miilei reconoció su equivocación con el papa Francisco: No me puedo dar el lujo de cometer esos errores

El presidente Javier Milei admitió que cometió errores al cuestionar al papa Francisco durante la campaña electoral y confesó que, como mandatario, no puede permitirse esos errores. En una entrevista con el *Washington Post*, el presidente se refirió a las fuertes críticas y comentarios sobre Bergoglio, reconociendo que “a veces, cuando uno tiene menos información, comete errores”. Afirmó, además: “Hoy soy el presidente de los argentinos y no me puedo dar el lujo de cometer esos errores”, mostrando un cambio de tono respecto a su relación con el pontífice.

El presidente, quien se identifica como católico, no solo insultó al papa en 2020, sino que también afirmó que Francisco siempre estaba “parado del lado del mal” debido a su apoyo a los impuestos. En el último tiempo, sus críticas fueron aún más duras: el año pasado, Milei acusó al papa de tener “afinidad por los comunistas asesinos” y, en una entrevista con el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, aseguró que Bergoglio viola los Diez Mandamientos al promover la “justicia social”.

En la misma entrevista, Milei hizo referencia a la motosierra, el símbolo de su gobierno, que recientemente fue adoptado por el gobierno de Donald Trump, a quien elogió al considerar que se trata de "un emblema de la nueva era dorada de la humanidad". Esta imagen de la motosierra, que representa su enfoque de "ajuste y recorte", sigue siendo un ícono de su administración, que se vincula a la idea de transformar profundamente la economía y las estructuras del país.Milei también habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que recurrió para intentar estabilizar la situación económica de Argentina. “Argentina ha luchado durante décadas contra ciclos de inflación descontrolada y una deuda abrumadora”, sostuvo, y recordó que el país sigue siendo el mayor deudor del FMI con una deuda de más de 40 mil millones de dólares. En este sentido, el Congreso aprobó un nuevo decreto para impulsar un programa con el organismo internacional, buscando salir de la crisis económica.