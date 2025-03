Capuchetti archivó la denuncia de Facundo Manes contra Santiago Caputo por inexistencia de delito

La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió archivar por inexistencia de delito la denuncia del diputado radical Facundo Manes contra el asesor presidencial Santiago Caputo, por supuestas agresiones y amenazas ocurridas durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso del pasado 1° de marzo.El fiscal federal Ramiro González había pedido impulsar la investigación con medidas de prueba, pero la magistrada concluyó que se trató de "una disputa política cuya real naturaleza excede el ámbito punitivo pretendido"."En todo caso, cualquier inconveniente relacionado con el orden o el comportamiento en el interior del Honorable Congreso de la Nación debe abordarse conforme a los mecanismos administrativos establecidos por sus reglamentos internos, sin que ello implique directamente la intervención del ámbito penal", sostuvo.En la resolución, reproducida por la agencia Noticias Argentinas, Capuchetti aclaró que "la indignación personal sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos, particularmente aquellos que se exhiben en las instituciones públicas de gobierno, con publicidad y de cara a la opinión general, no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal". "Las discusiones en el interior del Congreso, aunque puedan ser intensas o contener momentos de confrontación verbal, deben ser comprendidas dentro de los márgenes de lo que se considera un intercambio político legítimo", agregó la magistrada."Si bien ciertas expresiones de tono elevado pueden resultar inadecuadas o incluso reprobables desde una óptica ética, no puede olvidarse que tales conductas se desarrollan dentro de un ámbito en el que la confrontación de ideas es no solo aceptada, sino también estimulada por el diseño institucional del sistema democrático", concluyó.La jueza también archivó la denuncia de Fernando Miguez contra Franco Iván Jeremías Antunez Pachol, conocido como Fran Fijap. Ambas decisiones podrán ser apeladas ante la Cámara Federal porteña. Tras su cruce en los pasillos del Congreso, Manes había denunciado a Caputo por el delito de amenazas coactivas. "Ya me vas a conocer, te voy a hacer mierda", aseguró que le dijo el asesor presidencial. Además, señaló que uno de sus acompañantes le dio "dos golpes en la zona renal".