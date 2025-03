Luis Caputo salió a responderle a Antonio Laje

Estimado Antonio, si no hablas, te operan igual, por no hablar. Los tipos son buenos en ese juego. Fíjate que logran que vos y todos tus colegas aún bien intencionados hablen del dólar porque vale 1300, que es un precio más bajo de lo que valía hace 10 meses, y menos de la mitad… https://t.co/isS9uLIqlX — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 31, 2025

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo respondió a los dichos de Antonio Laje, quien aseguró que tapas como la de Clarín o La Nación no le llevan tranquilidad a la gente en este contexto económico."Miren esos títulos que pusieron los diarios. Son a propósito, cada uno de los medios parece defender sus intereses, pero esas tapas lejos de llevar tranquilidad y decir lo que expresó el Ministro de Economía anoche, llevan incertidumbre porque no es así como se planteó en la entrevista", manifestó Laje en su programa de A24."Estimado Antonio, si no hablas, te operan igual, por no hablar. Los tipos son buenos en ese juego. Fíjate que logran que vos y todos tus colegas aún bien intencionados hablen del dólar porque vale 1300, que es un precio más bajo de lo que valía hace 10 meses, y menos de la mitad de lo que ellos pronosticaban que iba a valer hace un año", advirtió Caputo.Asimismo, el funcionario remarcó: "En cambio, cuando fueron gobierno el dólar se les multiplicó por 20 y su ministro era el héroe, al punto que lo hicieron candidato presidencial. Como dije ayer, tienen mucha plata y pueden comprar muchas voluntades. Nosotros hablamos para los que quieren escuchar a un equipo serio, que ha ganado mucha credibilidad justamente por aplicar las medidas correctas, decir siempre la verdad, y acertar los pronósticos que la mayoría de los colegas erraron, algunos por mucho, otros por bastante.".