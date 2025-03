ATE "monta vigilias" en dependencias públicas

Este lunes vencen 50 mil contratos en la Administración Pública. En ese marco, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará vigilias en ministerios y secretarías. Además, desde el gremio estatal evalúan la posibilidad de ocupar los edificios donde haya despidos.“Tenemos un Gobierno que ha actuado de manera permanente al margen de la Constitución y de las leyes. No vamos a permitir que existan cesantías masivas y sin una causa justificada. No descartamos ocupar aquellas dependencias que dejen trabajadores en la calle”, manifestó Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.Asimismo, señaló: “No queremos que nadie defina a nuestra modalidad de protesta como ilegal. La llevaremos adelante bajo la figura de ‘permanencias pacíficas’. El crecimiento de la conflictividad es responsabilidad exclusiva de la Casa Rosada. La violencia institucional crece en el país. La violencia se genera desde el poder".El dirigente advirtió que “el Estado no soporta más recortes". "Un nuevo ajuste afectaría la prestación de servicios esenciales y perjudicaría de manera grave a toda la sociedad”, indicó.El viernes 28 de marzo, en el marco del Congreso, ATE confirmó la medida de fuerza del 9 y 10 de abril. En el cónclave, que tuvo lugar en la localidad bonaerense de Vicente López, por unanimidad se aprobó la memoria y el balance del ejercicio 2024.