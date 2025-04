El candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, afirmó que "los acuerdos (con La Libertad AVanza) no se dieron en términos electorales, pero se pueden dar en términos legislativos".En diálogo con Radio Rivadavia, marcó "no viene a mostrar sus diferencias" con el oficialismo nacional: Además, señaló que "las ideas y la pasión no se cambian de la noche a la mañana"."Es como ser socio de Boca, a mí me pueden sacar el carnet, pero voy a seguir siendo hincha porque de las ideas y la pasión no se cambia de la noche a la mañana". bromeó el candidato de la UCeDé,El postulante porteño, expulsado de La Libertad Avanza (LLA) en enero último, admitió que su deseo es que "no gane el kirchnerismo" en las elecciones que tendrán lugar el 18 de mayo.Asimismo, apuntó contra el al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. "No podemos normalizar gente borracha y drogada que anda en la calle", cuestionó.