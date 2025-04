Manuel Adorni ratificó que continuará en su cargo hasta el 9 de diciembre

El vocero presidencial y flamante candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, aseguró que seguirá en su cargo hasta el 9 de diciembre y luego asumirá en la legislatura en caso de ser electo el 18 de mayo.“Yo no te voy a decir que hay olor a pis, pero sí que el modelo no está funcionado, aunque pueden gestionar mejor o peor. El modelo que lleva adelante el PRO, en uno de los distritos más importantes del país, quedó viejo”, señaló Adorni.El funcionario indicó que la gente considera que "hay lugares que no pueden cambiar de la mano de los que vienen ejerciendo el poder hace muchos años"."El PRO a nivel nacional ha acompañado ideas de La Libertad, como la ley bases y tantas otras cosas que ha acompañado el espacio que representa el expresidente Macri. Y la ciudad tiene una agenda que no condice con las ideas de la libertad. No tenemos porque acompañar esa agenda", explicó.En esa línea, reforzó: "No llegar a votar todos los espacios un RIGI local, o una adhesión al blanqueo, o una ley bases, nos frustra. Nos damos cuenta que hay una agenda mas cercana a ideas de izquierda o comunistas que efectivamente a las ideas de la libertad".