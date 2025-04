Jorge Macri a Adorni: No conoce a la ciudad ni a los porteños"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó a Manuel Adorni, vocero presidencial y primer candidato a legislador de CABA. "No conoce a la ciudad ni a los porteños", afirmó en C5N."El porteño es una persona que cree en la libertad, en la diversidad, en la posibilidad de emprender, que al privado le vaya bien, de que el Estado sea eficiente, pero cree en el Estado también", reforzó Jorge Macri."Lo de la motosierra, como gesto de campaña, era atractivo. Ya 16 meses después de estar gobernando, que lo único que tengan en sus herramientas sea una motosierra... Yo ahí me diferencio", remarcó.El jefe de Estado porteño aseguró que "el equilibrio fiscal" en la Ciudad "no llegó con la Libertad Avanza".Además, opinó sobre la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta: "Es una pena porque Horacio llegó a ser lo que fue en función de un equipo, más allá de los méritos propios. El PRO le permitió ser jefe de Gabinete, jefe de Gobierno, precandidato a Presidente".A su vez, indicó: “Yo tengo el mismo celu de siempre. Si él veía algo mal en la Ciudad, me podía escribir, sabe dónde vivo".Por último, Jorge Macri cruzó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la cantidad de gente que cruza la General Paz desde el conurbano "que viene a buscar comida". "Es alarmante la cantidad de gente en situación de calle. Se ha incrementado mucho por varios fenómenos que confluyen. Uno fundamental es la crisis social con la gran cantidad de gente que viene a buscar comida. Hay que contener a la gente que viene del Conurbano, pero nosotros no damos abasto", sentenció.