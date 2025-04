Petri contra Villarruel: No comparte la agenda del Presidente

El ministro de Defensa, Luis Petri, cruzó a la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de su ausencia en el acto del 43° aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas."No comparte la agenda del Presidente, y por lo tanto, no fue invitada. El acto lo organizó el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa",aclaró el funcionario en declaraciones a A24.Asimismo, remarcó: "Claramente hay diferencias de fondo, más allá de las formas, más allá de las invitaciones. De las posiciones que está tomando respecto del Gobierno y de las posiciones que toma Javier Milei", expresó el ministro y"No está alineada a las políticas de Javier Milei, nada tienen que ver con este gobierno que está solucionando los problemas de los argentinos", insistió.Por otra parte, Petri aseguró que el Javier Milei "no habló de autodeterminación de los kelpers" y afirmó que en todo momento "reafirmó el principio de soberanía" sobre las Islas del Atlántico Sur."Se han tergiversado sus dichos. Lo que reclamó es un cambio de enfoque, hacerlo desde un país próspero, floreciente, que sea potencia mundial no un país empobrecer en el que hemos visto los últimos 40 años", explicó.