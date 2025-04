Pablo Blanco adelantó que el Senado rechazará los pliegos de Lijo y García-Mansilla

El senador nacional Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego) anticipó que la Cámara alta va a rechazar hoy los pliegos Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, designados por el Poder Ejecutivo para la Corte Suprema de Justicia. “Hoy va a haber quórum, va a haber sesión y se van a rechazar los pliegos”, anunció en diálogo con Radio Rivadavia.Blanco aclaró que las designaciones en la Corte no se debatieron antes porque “no hubo voluntad del Ejecutivo ni de la Presidencia del Senado” para llamar a sesionar.En ese sentido, afirmó que “el cien por ciento de responsabilidad de la no aprobación de los pliegos los tiene el Ejecutivo, porque en reiteradas oportunidades se les manifestó que en el Senado no había voluntad de aprobación”.El senador explicó que la negativa hacia los pliegos de los dos jueces propuestos se generalizó debido a “la designación en comisión a dos días de iniciarse las sesiones ordinarias”, que “terminó de inclinar a muchos que podían estar a favor, a votar en contra”.Blanco sostuvo que, en caso de continuar Manuel García Mansilla, “su participación será muchas veces recurrida”. Y agregó, “no lo conozco, pero me hago la ilusión que si rechazan el pliego él va a renunciar al cargo, en caso de que no suceda habrá cuestionamientos judiciales”.Por otro lado, en el caso de Ariel Lijo, señaló que en el momento del ingreso de su pliego él se manifestó en contra entendiendo que esa vacante la debía ocupar una mujer.“Creo que hay que darle un corte a esta situación, hace más de un año que estamos con esto. Si no se trató antes fue porque hubo una decisión de no convocar a sesión. No nos pueden hacer responsables a los senadores porque esto no salió con anterioridad”, aseveró Blanco..