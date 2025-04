"Yo sí vivo desde hace muchos años en la Ciudad": Adorni chicaneó a Jorge Macri en un picante ida y vuelta de cara a las elecciones

Bastante extraño: yo si efectivamente vivo desde hace muchos años en la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia del ex intendente bonaerense.



Fin. pic.twitter.com/GOnbMkkPaA — Manuel Adorni (@madorni) April 3, 2025

A poco más de un mes de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, apuntó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien le respondió con una chicana. El alcalde porteño dijo que el portavoz “no conoce” el distrito por el cual se va a presentar y el candidato le contestó en referencia a su pasado como intendente.El vocero del gobierno nacional escribió en su cuenta de X: “Bastante extraño: yo sí efectivamente vivo desde hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia del exintendente bonaerense”.Adorni hizo alusión a la candidatura de Macri como jefe de Gobierno en 2023, donde estuvo en duda su habilitación para competir debido a que no cumplía con el requisito de haber vivido en el distrito durante el último tiempo, cuando estuvo a cargo de la intendencia de Vicente López.Dos años atrás, cuando Macri anunció que se presentaría como candidato a jefe de Gobierno para reemplazar a Horacio Rodríguez Larreta, dirigentes de la izquierda y Nito Artaza presentaron impugnaciones alegando que el entonces ministro de Gobierno porteño no había residido durante los últimos cinco años de manera ininterrumpida en la Ciudad, como -interpretaron- que exige la Constitución porteña.Sin embargo, el Tribunal Electoral de CABA resolvió que no era necesario que el requisito fuera inmediatamente anterior a estas elecciones, sino que bastaba con que la residencia fuera “habitual” y “permanente”, lo que interpretaron que se cumple dado que Macri fue vecino porteño por más de 30 años.El cruce entre Macri y Adorni se da en medio de un picante campaña entre Pro y La Libertad Avanza, luego de que ambos no alcanzaran una alianza. Anteriormente a la acusación del jefe de Gobierno, el portavoz había declarado a LN+ que el partido oficialista en la Ciudad quedó “obsoleto” y que al distrito que gobierna el partido amarillo desde 2007 le hace falta la “motosierra”.