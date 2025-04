En un nuevo "Che Milei", Cristina cuestionó la política internacional del Gobierno: "¿A dónde pensás llevar a la Argentina?"

En un nuevo episodio de sus críticas a la gestión de Javier Milei, la ex mandataria nacional y presienta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, utilizó sus redes sociales para cuestionar con dureza las decisiones del presidente en torno a la política internacional, especialmente en lo que respecta a la soberanía de las Islas Malvinas y su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La ex mandataria expresó su preocupación por la postura de Milei, cuestionando su comprensión de los intereses nacionales y la coherencia de su política exterior.

Che Milei… ¿A DÓNDE PENSÁS LLEVAR A LA ARGENTINA?



¡Esta semana las hiciste todas juntas, hermano!



El 2 de abril a la mañana, en Plaza San Martín, además de vallar la plaza, no dejar pasar a los ex combatientes y violar la Constitución Nacional; HICISTE PELOTA 60 AÑOS DE… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 4, 2025

Cristina también criticó la relación de Milei con Trump, especialmente tras la reciente imposición de aranceles a las exportaciones argentinas. La ex presidenta expresó su desconcierto por la actitud del presidente argentino, que tras el "bombazo" de los aranceles, reaccionó con un posteo en inglés usando la canción "Friends Will be Friends" de Queen. "¿A vos lo único que se te ocurre es hacer un posteo en inglés con la canción de Queen 'Friends Will be Friends'?", se preguntó CFK, señalando que el arancel del 10% para las exportaciones argentinas a Estados Unidos era una clara muestra de que la relación no era tan amistosa como Milei pretendía mostrar.

Cristina no dudó en recordar que, a pesar de las buenas relaciones con Rusia en su gobierno, Argentina se había opuesto a la anexión de Crimea en 2014 para mantener su coherencia en la defensa de la soberanía. "Te cuento algo… Pese a la excelente relación que siempre tuvimos con la Federación Rusa, en 2014 nuestro país, por instrucción mía como Presidenta de la Nación, votó en contra de dicha anexión en el Consejo de Seguridad de la ONU", recordó, sugiriendo que Milei, al respaldar la autodeterminación en el caso de las Malvinas, estaría dando la razón a Vladimir Putin en su conflicto con Ucrania. Con un tono desafiante, cerró su mensaje: "¡Bienvenidos al mundo real!"

, comenzó Cristina en su mensaje. En esta crítica, destacó las recientes declaraciones de Milei sobre las Malvinas, acusándolo de haber. Además, se refirió al presidente como responsable de llamar "malvinenses" a los habitantes de las islas, algo que calificó como un error grave., sentenció, recordando la postura histórica argentina sobre el conflicto.El mensaje de Cristina no solo cuestiona la política exterior de Milei, sino también su enfoque económico. Al referirse al impacto de los aranceles en la economía argentina, CFK criticó la postura proteccionista de Trump y advirtió sobre las consecuencias de la devaluación del peso y el encarecimiento de la producción nacional. "Con tu dólar planchado que encarece en dólares las producción nacional, más el arancel del 10% que nos puso tu 'amigo' Trump… ¿Qué corno pensás que vamos a poder exportar a EEUU?", manifestó, evidenciando la falta de coherencia en las políticas del presidente.