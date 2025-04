Tras el rechazo de los pliegos de los jueces, el Gobierno disparó contra la Corte Suprema

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos le respondió al juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, quien había afirmado que el juez Manuel García-Mansilla debería dejar su lugar en el máximo tribunal, tras el rechazo del Senado a los pliegos de los juristas propuestos por el Gobierno, y lo cruzó con una chicana: "Habrá estado en la toma de juramento del juez García Mansilla. A veces uno hace declaraciones que no tienen fundamentación con la propia historia", expresó.En una entrevista en Radio con Vos, el jefe de ministros precisó que "no le preocupa demasiado" los dichos del ministro de la Corte Suprema, que había señalado que él no aceptaría ser designado por decreto. "Yo no sé, la verdad a veces uno hace declaraciones que no tienen fundamentación con la propia historia. Si él tomó juramento, le tomó juramento", aseguró Francos.Tras la derrota parlamentaria que significó para la gestión libertaria el rechazo en el Senado de los pliegos de los jueces propuestos por el Gobierno, el jefe de Gabinete planteó que la designación de García-Mansilla es constitucional, ya que fue ratificada por la Corte Suprema. "El último órgano que sanciona la constitucionalidad de un acto es la Corte Suprema. Y la Corte ratificó los decretos del presidente Milei designando en comisión a García-Mansilla y al juez Lijo", recordó Francos.En este sentido, Francos añadió que "no hay reparo sobre la atribución del presidente para designar jueces en comisión".

Ricardo Lorenzetti: "Yo nunca aceptaría ser designado por decreto"

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti se refirió este viernes a la situación de su par Manuel García Mansilla, luego de que el Senado de la Nación rechace el pliego con su designación en comisión firmado por el presidente Javier Milei. "Es una decisión personal que él estará evaluando", refirió al evitar opinar sobre si el magistrado debería renunciar o no a su cargo, aunque lanzó: "Yo nunca aceptaría ser designado por decreto".En la citación, que tiene fecha para el miércoles 16 de abril a las 14:30, figuran pedidos de información sobre el escándalo cripto por parte de seis bloques: Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la Unión Cívica Radical y Democracia para Siempre.Además, se le suma otra solicitud del bloque peronista para conocer posibles pedidos de dádivas de Karina Milei para encontrarse con el Presidente: la hermana del libertario fue apuntada de cobrar coimas para concertar reuniones con su hermano.De esta manera, el Gobierno se anticipa a la convocatoria de una sesión impulsada por la oposición para este martes en la que se interpelaría a funcionarios del Poder Ejecutivo. Con el anuncio del jefe de Gabinete se elimina uno de los principales objetivos del encuentro y se desvíe el foco de atención evitando que se logren los acuerdos para crear una comisión investigadora permanente sobre la estafa $LIBRA, que pueda producir información vinculante para la causa judicial.