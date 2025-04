El Gobierno presenta per saltum a la Corte por el nombramiento de Manuel García Mansilla

El Gobierno Nacional, a través del cuerpo de abogados del Estado, interpuso un per saltum contra la decisión de la justicia que prohibió al juez de la Corte nombrado por decreto Manuel García-Mansilla firmar los fallos del alto tribunal durante tres meses.La presentación ante la Corte fue realizada por el procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla. Solicitó al máximo tribunal que declare expresamente los “efectos suspensivos” del recurso extraordinario por “salto de instancia” y, disponga la plena vigencia del Decreto N° 137/25, por el que se designó a García-Mansilla.El pedido de per saltum apunta a que se suspenda la resolución del juez Alejo Ramos Padilla que dispuso la prohibición contra el juez designado por decreto, luego de que el Senado no aprobó su pliego para seguir en su cargo. El recurso defiende la constitucionalidad de la designación en comisión de los jueces de la Corte, según explicaron las fuentes consultadas.El gobierno en la presentación defendió la designación del cortesano García-Mansilla “en comisión” por el decreto 137/2025. En tanto, en los pasillos del Palacio de Justicia se especulaba con la posibilidad de una renuncia de García-Mansilla. Aunque desde la Corte ratifican que se trata de una decisión personal del magistrado.