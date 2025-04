Jorge Telerman: "La intención de nacionalizar la elección es porque no conocen la Ciudad de Buenos Aires"

El ex jefe de Gobierno porteño y candidato a legislador, Jorge Telerman, aseguró que la intención de nacionalizar la elección local responde a la lógica de que el resto de las listas están integradas por "mujeres y hombres que no tienen mucho para decir de la ciudad de Buenos Aires, porque no la conocen, porque no ha sido esa su materia, ni de vida, ni de vocación, ni de trabajo, ni de compromiso"."Es una campaña que se intenta nacionalizar del lado del gobierno de la Ciudad, porque realmente la gestión es deslucida y abandonada, lo que es la opinión mayoritaria de los porteños", aseguró el candidato, quien integra la lista que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.En declaraciones a Radio Splendid - 990, remarcó: "El 18 de mayo se eligen los legisladores que vamos a sentarnos en la legislatura para discutir la ciudad, no para discutir las problemáticas nacionales. Por más que cada uno de nosotros tengamos posición tomada sobre los grandes temas nacionales, y somos mujeres y hombres de vocación política”."En nuestro caso lo que vamos a hacer es conversar, discutir, idear, proyectar y lograr aquellas normas y acciones que dependen de la Legislatura, y que necesitan mujeres y hombres que conozcamos la ciudad, que la hayamos vivido, que la hayamos trabajado, que podamos decir que lo proponemos porque hicimos esto", explicó."Nuestra vida ha sido una vida de gente con vocación política, pero dedicada a la ciudad de Buenos Aires, porque eso se elige el 18 de mayo, y en octubre luego sí se elegirán diputados nacionales, senador, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde las discusiones de políticas nacionales sin duda son las importantes", amplió.Por último, el ex jefe de Gobierno porteño subrayó: "La Ciudad tiene que recuperar ese brillo, esa acción, esa seguridad, esa belleza, sus espacios públicos, las obras públicas, y todo aquello que requiere una legislatura discutiendo cosas serias y con gente que sabe cómo hacerlas. Somos una lista, desde Horacio Rodríguez de la Ruta para abajo, de gente que ha demostrado saber cómo hacer que las cosas sucedan".