Omar Plaini: El paro no se negocia

El secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT y titular del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, afirmó que el paro general convocado por la CGT para este miércoles y jueves no se levanta "bajo ninguna circunstancia", porque "el deterioro de la calidad de vida cada día se hace más grave"."El paro no se negocia. Está claro eso. No es que tenemos una reacción por lo que sucedió en la marcha anterior con los jubilados. Son un montón de cuestiones que se van acumulando que afectan a las mayorías populares”, sostuvo en declaracioens a Radio Splendid.“Ahora, hay algo muy claro que es que este Gobierno no quiere negociar. Eso no nos va a cambiar que algún compañero del movimiento sindical se siente a negociar con el Gobierno. Porque todos los días hay que mirarle los ojos a los compañeros para darle respuestas”, aseguró..A su vez, indicó: "Nosotros pedimos una medida cautelar que ha tenido resultado y el juez (Roberto) Gallardo ha definido que quien es responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos que se van a movilizar es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solo el Congreso debe ser custodiado por las fuerzas federales".Sobre el Día del Trabajador, adelantó: “El 1 de mayo vamos a hacer una marcha multitudinaria en conmemoración y en respuesta a lo todo lo que estamos viviendo que son las paritarias que no se homologa, la caída del poder adquisitivo, la situación de los jubilados, la perdida de puestos de trabajo, el desfinanciamiento de la salud solidaria".En alusión al presidente Javier Milei, el gremialista señaló que "estamos frente a un hombre sin historia y sin pasado político, que actúa como un autócrata y tiene actitudes tiranas"."Sabemos que no hay ajuste sin represión. Lo que han hecho con los jubilados es incomprensible. (Milei) es funcional a un sector concentrado de los negocios y la economía" , aseveró.