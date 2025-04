Insólito: en medio de la tensión financiero, Milei apareció en la Rosada pero para hacer un spot de campaña

En una jornada de caos financiero, marcada por la caída de bonos y acciones, y el aumento del dólar y el Riesgo País, el presidente Javier Milei sorprendió a todos al hacer una pausa en medio de la crisis económica para grabar un spot de campaña. A pesar de la gravedad de la situación, con los mercados internacionales y locales sumidos en un desplome generalizado, Milei se dedicó a apoyar la campaña de Manuel Adorni, candidato libertario en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Los lunes no suele ir el Presidente a Casa de Gobierno pero este 7 de abril fue una excepción. Milei se presentó en la Casa Rosada y los rumores indicaban de que podría hacer una declaración en medio de la turbulencia financiera aumentaron, especialmente por la presencia de la diputada y maquilladora Lilia Lemoine, conocida por acompañar al presidente en sus apariciones públicas. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando se confirmó que el mandatario no había ido a abordar la crisis global ni a ofrecer algún mensaje económico, sino a filmar un spot para Adorni.Mientras los mercados nacionales continuaban con su caída – el índice Merval retrocedió un 1,3% y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street replicaron el malhumor global – Milei se mostró ajeno a la gravedad del momento. El dólar blue alcanzó los $1.345 y el Riesgo País subió nuevamente, acercándose peligrosamente a los 1.000 puntos básicos. Este escenario de inestabilidad, exacerbado por las medidas arancelarias impuestas por Donald Trump, amenaza con sumergir a Argentina en una mayor crisis económica, mientras el presidente dedicaba su tiempo a la campaña electoral.Este desajuste de prioridades no pasó desapercibido, ya que muchos esperaban que Milei se concentrara en la situación económica y financiera que afecta al país. La falta de un acuerdo claro con el FMI, sumada a la desconfianza que genera el ministro Luis Caputo, sigue manteniendo a los inversores en vilo. Mientras tanto, el presidente parece haber decidido que, ante el caos económico, la campaña electoral no puede esperar.