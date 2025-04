Desdoblamiento electoral en la PBA: el kirchnerismo expresó su desacuerdo por el anuncio de Kicillof

La decisión dede desdoblar la elección bonaerense de la nacional (serán el 7 de septiembre) generó descontento y desacuerdo al interior del kirchnerismo. El Gobernador decidió apoyarse en un grupo de casi 50 intendentes para tomar la decisión que comunicó en la tarde de este lunes.Ayer por la noche, durante un encuentro que se llevó a cabo en la casona de Fundación del Plata, en la capital bonaerense, la cúpula de Unión por la Patria (UP) se reunió para hacer un último intento de acuerdo y evitar la ruptura del espacio político. Allíintentaron alcanzar un acuerdo sin éxito. El Gobernador revalidó su idea de desdoblar los comicios, el líder de La Cámpora insistió con la necesidad de realizar una elección concurrente y Massa se acopló a esa idea, en sintonía con los Kirchner., aseguraron desde una de las intendencias que controla La Cámpora. De esta manera, en el cristinismo fueron terminantes y duros., sentenciaron. Y agregaron: “Además, aseguraron que se quedaron “sorprendidos” porque en la reunión de anoche “se había quedado en otra cosa”. ”, expresaron desde el Instituto Patria.Las negociaciones de último momento implementadas por el kirchnerismo no sirvieron para convencer a Kicillof. En la reunión de anoche que, según hizo saber el portal Infobae fue “larga y mala. Según interpretan en el ala más dura del espacio, “la decisión fue unilateral por parte de AK”. Desde ese sector remarcaron que“No quiere enfrentar a Milei, prefiere romper con Cristina”, sentenciaron. Además, consideraron quey advirtieron: “Con la fecha de la elección definida, ahora la Legislatura bonaerense resolverá qué hacer con las PASO. Como parte de la comunicación oficial de esta tarde, Kicillof anunció el envío de un proyecto de ley para que se suspendan las PASO y volvió a pedirle a la Legislatura su aprobación. Así dejó la pelota en el campo legislativo y en el área de sus rivales internos, ya que la mayor parte de la oposición está de acuerdo con suspenderlas.La fractura expuesta se abren las incógnitas que sólo serán descubiertas con el tiempo. Además de la posibilidad de que haya dos listas en las próximas elecciones bonaerenses, surge la incógnita de si se partirán los bloques legislativos a nivel provincial y municipal. Por un lado, Kicillof dijo que trabajará por la unidad del espacio político para conformar un bloque anti Milei. Mientras que Kicillof tiene a tres ministros que son de La Cámpora y que no responden directamente a su conducción: Juan Martín Menna (Justicia), Daniela Vilar (Medio Ambiente) y Nicolás Kreplak (Salud).“Cristina va a ser todo lo que esté a su alcance para dañar a Axel”, sentenció un funcionario bonaerense luego del quiebre de la fuerza política. Otro funcionario de primera línea, agregó: