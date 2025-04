¿Un competidor para Robertito? Sondean a "Macu" Mazzuca como posible reemplazante para Adorni

No me dedico a defender a nadie. tampoco al gobierno o a Javier Milei, no trabajo de esto, como uds tengo q laburar para pagar mis cuentas, en mi profesión o en otras cosas q hago, lo q escribo de política es xq viví los 4 gobiernos del kirchnerismo y se muy bien lo q hicieron. — MacuMazzuca (@MazzucaMacu) April 6, 2025

La salida del vocero presidencial, que asumirá su banca como legislador porteño antes de fin de año, ha despertado la necesidad de encontrar un reemplazante, carrera para la que ya hay un par de inscriptos.A la conocida candidatura del periodista Roberto Funes Ugarte para tomar el cargo que formalmente se denomina “Secretario de Comunicación y Medios”, en las últimas horas se sumó el nombre del presentador e influencer Marcelo "Macu" Mazzuca.Macu, muy activo en la red X, es un ferviente defensor del gobierno de Javier Milei, quien a su vez suele darle like a varios de los posteos de Mazzuca, que suele alternar los apoyos a las medidas del oficialismo con reflexiones para la vida en general, fotos de su entrenamiento físico y menciones a encuentros con amigos. También en algunas ocasiones sube fotos de lugares a los que va a comer y recomienda pizzas o empanadas según la oportunidad.En las últimas 48 horas, el conductor e hincha de Racing le agradeció al presidente por darle like a dos posteos que subió a X. En el primero de ellos escribió: "No me dedico a defender a nadie. tampoco al gobierno o a Javier Milei, no trabajo de esto, como uds tengo q laburar para pagar mis cuentas, en mi profesión o en otras cosas q hago, lo q escribo de política es xq viví los 4 gobiernos del kirchnerismo y se muy bien lo q hicieron". En tanto que en el otro se refirió a la amistad de Milei con Trump y la comparó con la de Cristina y Maduro.Aunque fuentes de Casa Rosada no confirmaron ni desmintieron el rumor, no son pocos los que ven con buenos ojos la incorporación de Mazzuca al esquema de comunicación del gobierno, en el lugar que sea, aunque si es en el que hoy ocupa Manuel Adorni mucho mejor.