Mauricio Macri reveló que ya no tiene relación con Javier Milei y cargó nuevamente contra su entorno

El expresidente Mauricio Macri se refirió a su vínculo con el actual mandatario Javier Milei y confirmó que no se juntan en Olivos desde fines de agosto del 2024 “cuando me invitaba a comer milanesas”. Además, consideró que el entorno “lo manipuló” hacia el poder.Mi afecto a Milei sigue intacto, pero desde agosto del año pasado “ya no lo veo”. También detalló que se siente desilusionado: “Yo me metí en política soñando volver a darle a los argentinos las mismas oportunidades que tiene un australiano y él me dijo ‘en esa estoy’. Todo eso que soñamos, pensamos, lamentablemente nada sucedió”.Consideró en una entrevista con Radio Rivadavia que no pudo hablar con Karina Milei por decisión de ella. “El entorno lo convenció y lo manipuló hacia un proyecto de poder, poniendo la energía donde no había que ponerla”, indicó.Por otro lado, aseguró que “el PRO ha hecho por este gobierno lo que nunca hizo un supuesto opositor por el oficialismo: ayudar a ganar, fiscalizar, sacar la Ley Bases, evitar que salga el DNU, que no se caiga el veto 1, el veto 2, sin el PRO, jamás hubiese sucedido. No solo pusimos votos, sino capacidad profesionalidad”. Y sumó que “la mejor manera de ayudar a que las ideas buenas de Javier Milei funcionen y tengan éxito es votando al PRO”.Por otro lado, en cuanto al momento actual, consideró que es importante no volver al populismo: “El mayor déficit de argentina es la falta de confianza. La gran pesadilla que vivía mi gobierno constantemente es la vuelta del populismo y finalmente volvió. Eso es el mal que le he dejado al gobierno de Milei. Ya el populismo pudo volver, convenció a argentinos para destruir todo lo que se había hecho”.