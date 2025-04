Que dijo Pichetto cuándo nombró la entrevista de Newsweek en medio del debate por el criptogate $LIBRA

En el marco de la discusión sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra, que ha tomado protagonismo en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, citó una entrevista publicada en Newsweek Argentina con Rafael Bielsa. En su intervención, Pichetto se refirió al cambio que, según Bielsa, experimentó el presidente Javier Milei desde sus días como jefe en Aeropuertos Argentina 2000 hasta su actual rol en la Casa Rosada.

Con respecto a las consecuencias del escándalo, Pichetto advirtió que este evento marcará un antes y un después, incluso si al Gobierno no le gusta aceptar esta realidad. "Lo que es seguro es que, le guste al Gobierno o no, las cosas no serán las mismas que eran antes del último San Valentín", concluyó el ex senador.

La entrevista, que fue realizada por el periodista Gabriel Michi, ofrece una reflexión profunda de Bielsa sobre el giro de Milei. El ex canciller destacó el desconcierto que le genera el actual presidente, comparando al hombre que conoció en el pasado con el mandatario que ejerce sus funciones hoy. "Entre lo sabía y lo engañaron hay unas cuantas paradas intermedias", reflexionó Bielsa al abordar la figura de Milei en su nueva posición, dejando claro que lo que ahora observa en el presidente no refleja la persona que conoció anteriormente.. “Lo que las cosas que no veo reflejadas son muchas, y las que veo reflejadas son muy pocas y las peores", apuntó Bielsa en la entrevista, reflejando su desconcierto ante la transformación del presidente.En cuanto al escándalo de la criptomoneda $Libra, Bielsa no se mostró optimista sobre las explicaciones que se puedan obtener. Consideró el hecho como “vergonzoso” y con un “sentido” que aún no ha logrado descifrar completamente. Pichetto citó además la reflexión de Bielsa sobre la falta de honestidad que podría existir en el Gobierno actual, destacando que un presidente no puede fingir ser lo que no es. "Nunca hay que imaginar más de la cuenta", dijo Bielsa, sugiriendo que la honestidad es clave para cualquier figura pública, especialmente un presidente.